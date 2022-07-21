Кому как удобнее. Уже более сотни сахалинских семей решили воспользоваться продуктовыми электронными сертификатами

Сегодня более 34 тыс. малоимущих островитян получают продуктовые наборы в качестве социальной поддержки. Причем натурой, по определенному перечню.

Новация с внедрением продуктовых электронных сертификатов дает возможность сахалинцам раз в квартал самостоятельно выбирать продукты из расчета 3 тыс. рублей на человека. Если в семье трое, то размер социальной помощи будет увеличен еще на 1 тыс. рублей на каждого.

Как сообщила руководитель регионального центра социальной поддержки Александра Макарова, уже свыше 100 сахалинских семей подали заявления на получение таких сертификатов. В проекте участвуют более 30 партнеров. В их торговых точках люди (в том числе и держатели «карты сахалинца») смогут отоварить электронный сертификат.

Приобретать продукты можно без ограничений по ассортименту, виду, весу, упаковке продовольственных товаров. Табу введено лишь на алкогольную и табачную продукцию. При этом у островитян есть право выбора – получать продовольственные наборы или самостоятельно покупать продукты с помощью электронного сертификата.

От тех, кому по душе второй вариант, ждут заявления в центре социальной поддержки и его территориальных отделениях. С собой надо иметь паспорт и «карту сахалинца». Заявление можно оставить и в личном кабинете на сайте министерства социальной защиты https://sakhalin.gov.ru/.

Сначала такой цифровой документ появится у малоимущих семей с детьми в Южно-Сахалинске, а также Долинском, Корсаковском, Макаровском, Холмском, Невельском, Поронайском, Смирныховском районах. В перспективе этот проект охватит территории и других муниципальных образований.

Елизавета Андреева.