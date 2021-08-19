Кому необходимо оформить электронную квитанцию

Оформление подписки на получение электронной квитанции ПАО «ДЭК» – один из востребованных сервисов компании.

Оформить получение современного платежного документа можно на сайте ПАО «ДЭК» в разделе Квитанции по электронной почте.

Для оформления заявки на сайте в настоящее время необходимо предоставить минимум информации: номер лицевого счета, адрес, ФИО, номер мобильного телефона и е-mail для получения квитанции.

Энергетики выделяют несколько групп клиентов, которым необходимо оформить данную услугу:

Кто идет в ногу с прогрессом и ценит свое время. В настоящее время большое количество документов и услуг можно оформить в режиме онлайн. Современные гаджеты и удобные сервисы позволяют это сделать в несколько кликов. Доступ к электронному счету возможен даже если его владелец находится за пределами региона. В случае необходимости его можно всегда распечатать. При этом потеря бумажной квитанции, положенной в почтовый ящик, потребует посещения офиса компании и распечатки там дубликата. Кто заботится о безопасности личной информации. Доступ к электронной квитанции имеет только ее владелец. Сводятся к минимуму риски потери документа из-за ненадлежащего состояния почтового ящика или его отсутствия. Немаловажным преимуществом перед бумажным эквивалентом является более высокая степень защиты личных данных, указанных в квитанции. Кто ответственно относится к платежам и старается уже в начале месяца оплатить услуги, оказанные в предыдущем периоде. Рассылка электронных квитанций по адресам клиентов осуществляется в самом начале месяца в один день. При этом для доставки бумажных счетов требуется дополнительно несколько дней. Кто заботится о сохранении экологии. Электронные квитанции не требуют ресурсов на печать и изготовление бумаги, а значит, уменьшаются отходы от выработанных картриджей, выработавших ресурс принтеров, сокращается вырубка деревьев. Кто заботится о своих близких. На один электронный адрес можно оформить получение нескольких квитанций, например, старших родственников, избавив их таким образом от забот по контролю за платежными документами.

Помимо формы заявки, оформление которой не займет много времени, на сайте ПАО «ДЭК» в разделе об электронных квитанциях размещены образец платежного документа, а также инструкция Изменение регистрационной информации о клиенте, где поясняется, как при необходимости исправить информацию о владельце, количестве комнат и проживающих.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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