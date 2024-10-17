Кому сакэ, а нам кино! На месте памятника Ленину в 1960-х годах стоял главный кинотеатр города Южно-Сахалинска

Доктор Николай Хомяков возглавляет пульмонологическое отделение Сахалинской областной больницы. Его родители имели прямое отношение к становлению и развитию областного кинопроката. Отец – Николай Васильевич – работал в кинотеатре «Совкино», стоявшем до 1965 года на улице Ленина.

Мама – Людмила Николаевна – приехала на бывший Карафуто ещё в послевоенное время и даже застала здесь японцев. Как молодой специалист, обученный в кинотехникуме Ростова-на-Дону, она продвигала важнейшее из искусств на освобождённых от милитаристов землях.

Старший Хомяков, заслуженный работник кино, принимал участие в строительстве современнейшего на тот момент широкоэкранного кинотеатра «Октябрь», обеспечивал кинооборудованием знаменитую «Горку» – обкомовскую гостиницу в живописном месте на склоне сопки. Это трёхэтажное здание с колоннами и красивыми капителями в народе прозвали «Леоновской дачей». Первый секретарь Сахалинского обкома КПСС Павел Леонов там не жил, но нередко бывал по служебным надобностям.

Николай Васильевич также был техническим руководителем кинотеатров «Комсомолец» и «Совкино». Первый кинотеатр до недавнего времени работал у перекрёстка улиц Ленина и Сахалинской (теперь в этом здании новая сцена Чехов-центра), а вот «Совкино», увы, мы видим только на архивных фото.

Этот кинотеатр крутил фильмы сахалинцам начиная с 1949 года. «Совкино» разместили в одном из корпусов японского завода по производству сакэ, который занимал территорию между вокзалом и улицей Ленина.

13 апреля 1949-го «Советский Сахалин» опубликовал статью об открытии этого кинотеатра. Областная газета сообщала читателям: в новом кинотеатре есть фойе, собственная электростанция с аварийными аккумуляторами, паровое отопление и водопровод.

«Для увеличения освещения изображений на экране установлен селеновый выпрямитель, – писал журналист. – В ближайшее время начнётся оборудование второго зрительного зала». Очень может быть, что этот загадочный селеновый выпрямитель – диод, позволяющий оборудованию выдерживать перегрузки напряжения, – устанавливал как раз отец сахалинского медика Николая Хомякова.

«Совкино» эффектно выглядит на архивных фотографиях с видом на историческую двухэтажку постройки начала 1950-х годов. В этом здании когда-то размещалась центральная образцово-показательная советская булочная. Её запечатлел режиссёр Эльдар Рязанов в документальной ленте «Остров Сахалин», представленной на Каннском кинофестивале.

Владимир КИНОВЕДОВ.