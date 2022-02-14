Кому улыбнется рыбацкая удача – тому квадроцикл! 26 февраля на реке Найбе пройдет XI фестиваль зимней любительской рыбалки «Сахалинский лед»

В соревнованиях на самого удачливого рыбака всегда охотно участвуют мужчины, женщины и дети, нередко – семейными командами.

– «Сахалинский лед» – долгожданный и любимый праздник, – сообщил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Об этом говорит не только большое количество участников и гостей мероприятия, но и их единение, сплоченность и подготовленность. Чего стоит только внешний вид рыбаков-любителей! Команды заранее продумывают костюмы, соревнуясь в креативе.

На состязаниях можно будет не только с пользой провести время, но и завоевать хорошие награды. Главный приз года – квадроцикл. Участников и гостей ждет лотерея.

По традиции не останутся без призов самый опытный и самый юный участники. Состоится конкурс на «самое сахалинское рыбацкое веселое фото».

Для всех участников и болельщиков предусмотрены бесплатное горячее питание, места для обогрева, выездная торговля, культурно-развлекательная программа. Будут и мастер-классы от шеф-поваров сообщества Chefs Team Russia. Гостям продемонстрируют, как по-новому приготовить привычную для многих навагу. Для детей обустроят территорию, где они смогут покататься на санях. Созданы условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявку на участие в соревнованиях можно на официальном сайте фестиваля до 19 часов 25 февраля.

В честь предстоящего события два десятка кафе и ресторанов Южно-Сахалинска стали участниками второго гастрономического мероприятия – «НаВажный фест».

С 15 по 27 февраля жители областной столицы смогут попробовать авторские блюда из наваги и корюшки по одной цене – 400 рублей. Кроме укропной икры и бургеров по-сахалински там будет много оригинальных рыбных угощений. Завершится праздник гурманов «Важным ужином», на котором можно будет отведать блюда от трех заслуженных кулинаров.

Диана Стрельченко.