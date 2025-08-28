Концерт Игоря Слуцкого

6+
Участник проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова» известный певец и композитор вместе с командой талантливых музыкантов выступит 2 сентября в Южно-Сахалинске в Доме культуры «Родина» (пр. Мира, 83) в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».
Мероприятие стартует в 19.00. Вход свободный.
Песни в исполнении Игоря Слуцкого регулярно занимают верхние строчки российских хит-парадов и звучат в эфире крупнейших радиостанций страны. Он неоднократный лауреат престижных музыкальных премий в номинации «Шансон».
Игорь Николаевич — уроженец Александровска-Сахалинского – автор более 300 песен, он давно завоевал любовь аудитории. Он сотрудничает с мэтрами российской эстрады, такими как Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Чумаков и многие другие.
По теме:
«Привет, Андрей!» – сказали сахалинцы Малахову и запели на канале «Россия-1»
Наш земляк композитор Игорь Слуцкий прислал поздравление из заснеженной Москвы
Любви к малой родине много не бывает. И потому «Советский Сахалин» от первого этапа проекта «Воспетые острова» переходит ко второму
Как хорошо, когда мы вместе! Эхо события: послесловие к фестивалю «Воспетые острова»
Он дарит песни Сахалину. И выбирает для них все новые концертные площадки
Притяжение малой родины. Известный композитор Игорь Слуцкий оказался нашим земляком