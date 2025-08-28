Концерт Игоря Слуцкого

6+

Участник проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова» известный певец и композитор вместе с командой талантливых музыкантов выступит 2 сентября в Южно-Сахалинске в Доме культуры «Родина» (пр. Мира, 83) в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Мероприятие стартует в 19.00. Вход свободный.

Песни в исполнении Игоря Слуцкого регулярно занимают верхние строчки российских хит-парадов и звучат в эфире крупнейших радиостанций страны. Он неоднократный лауреат престижных музыкальных премий в номинации «Шансон».

Игорь Николаевич — уроженец Александровска-Сахалинского – автор более 300 песен, он давно завоевал любовь аудитории. Он сотрудничает с мэтрами российской эстрады, такими как Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Чумаков и многие другие.

