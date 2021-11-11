Концессии в коротких штанишках. В области увеличатся субсидии для частных детсадов

Со следующего года возрастет объем государственной поддержки частных детских садов на наших островах – с 44,5 млн до 70 млн рублей в год. Информация об этом прозвучала на заседании совета по инвестиционной деятельности, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Субсидию бизнес может направить на зарплату и повышение квалификации педагогов, приобретение учебных пособий и игр. В этом году господдержку получают 6 сахалинских предпринимателей. Ожидается, что уже в следующем году финансовой помощью смогут воспользоваться 10 владельцев собственного дела в сфере дошкольного образования.

Подобные меры поддержки бизнеса еще раньше позволили во многом решить вопрос доступности мест в детских садах. Сейчас региональные власти рассматривают возможность строительства образовательных учреждений с помощью бизнеса, а также компенсации их затрат. Это особенно актуально в условиях сокращения бюджета, подчеркнул глава области.

Сахалинское правительство должно до конца ноября представить план реализации концессионных соглашений в сфере образования. Предприниматели эту инициативу губернатора поддержали.

Стоит отметить, что ежегодная субсидия – не единственная мера поддержки сахалинского бизнеса. Субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере дошкольного образования возмещают до 700 тысяч рублей – чтобы компенсировать аренду помещения, развитие материально-технической базы, приобретение развивающих игр, материалов для детского творчества и пр. С прошлого года предоставляются гранты на создание дополнительных мест детям от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных учреждениях. Объем финансовой помощи определяется в зависимости от числа созданных мест. Стоимость одного – 123 400 рублей.

Родителям, чьи дети посещают частные детские сады, тоже оказывается финансовая помощь – 50 процентов от родительской платы, но не более 10 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Такой поддержкой пользуются порядка 650 семей – почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

P. S. Меры поддержки частных детских садов были введены в регионе в 2019 году. Тогда на островах было 9 частных дошкольных организаций, их посещали 278 детей. Сейчас работают 36 учреждений – здесь свыше 900 ребят.