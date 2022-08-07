Этой авторской песне с десяток лет, но слушателей у нее только прибавляется. Слова к ней написала Наталия Зейц.

Ее родной городок – Красногорск на побережье Сахалина. Ему она посвятила свой «Красногорский вальс» и немало стихов. Воспет ею и любимый остров. В представлении Наталии он – «уникальное земли создание», как, впрочем, и самый маленький континент планеты Австралия. Ее ведь тоже неофициально называют «островом в Южном полушарии».

А в Северном есть бродяга-Сахалин. К нему-то, как следует из музыкального текста Наталии, она «всегда спешит, как на свидание». Легко представить, с каким романтическим флером звучит у бардов эта композиция у походного костра под треск рассыпающих искры поленьев.

Под гитару исполняет эту песню автор музыки Виктор Ким. Сейчас он живет в Москве, но не утрачивает интерес ко всему, что происходит в островном регионе.

Видеоролик создан Лидией Захарчук (Карповой). В Александровске-Сахалинском она окончила десятилетку и педагогический колледж. На острове прожила 26 лет. О себе блогер сообщает: «Сейчас я живу в красивом и уютном городке Вольске на Волге. Люблю природу, путешествия, обожаю собак, рисую картины, пишу стихи и немножко прозу, много фотографирую и делаю видеоролики. Не люблю уныние и пессимистов. Жить ради жизни надо, ребята!».

Любимому острову, «семью ветрами меченному», Наталия Зейц посвятила одну из пяти своих книжек – «Расскажи про Сахалин», обозначив круг ее читателей цифрой 12+. А в стихотворении «Ностальгия» она признается, как «безнадежно, отчаянно хочется оказаться у края земли…». Она действительно очень скучает по здешним местам. «Мне часто снится море, пахнущее морской капустой и шиповником», – пишет Наталия.

Можно сказать, отчасти ее сны иллюстрирует видео­ролик. Он передает и дыхание моря, и мощный накат белопенных волн, и красоту закатов, и румянец поспевающего на побережье шиповника… В клипе много интересных пейзажных кадров.

У песни «Сахалин, конечно, не Австралия» тысячи просмотров. Кто-то в социальных сетях даже присвоил ей статус «народного хита». В комментариях многие земляки, живущие по всему свету, оценивают эту коллективную творческую работу восклицательными знаками.

Игорь Янчук: «Спасибо огромное! Аж слезы в глазах. Сахалин невозможно забыть, это навсегда!». Ирина Тихомирова: «Спасибо, как будто побывала там!». Жека Стасюк: «Отлично!!!». Михаил Черных: «Великолепно! Я в восторге, как пацан!». Мария Подсосенская (Ферапонтова): «Люблю вас, Сахалин и сахалинцы!!!»…

Эта авторская песня о малой родине завершается обращением к острову:

Верю я, что ты, конечно, выстоишь

В бурях, ураганах и штормах.

И рассветов много будет встречено

На прекрасных этих берегах.

На столь оптимистической ноте мы и завершим рассказ об очередной композиции, пополнившей музыкальную шкатулку нашего проекта.

Людмила Степанец.