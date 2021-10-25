Конфигурация для взлетов. Воздушной гавани нужна помощь специалистов земного профиля

Удобства от полетов из областного центра в Александровск-Саха­линский оценили все, кто бывал в той стороне: два часа в воздухе – и ты на месте. Не надо ехать сначала ночь на поезде до Тымовского, потом трястись на автобусе.

Авиарейсы, как и обещало правительство области, начались в конце 2020 года. А в апреле нынешнего воздушное сообщение пришлось приостановить – сначала на неделю, а потом и до середины июня. Причина была земная – грунтовая взлетно-посадочная полоса стала раскисать. Один раз на ней при развороте застрял самолет. Рейс пришлось задержать, чтобы вытащить воздушного извозчика.

С точки зрения нормативов в этом нет чего-то из ряда вон – по словам министра транспорта и дорожного хозяйства островного региона Валерия Спиченко, для подобных аэродромов в период интенсивного таяния снега или сильных дождей временное прекращение полетов предусмотрено регламентом.

Поначалу думали, что все можно поправить за неделю, но не получилось. Оказалось, что защита летного поля требует больше ресурсов, чем предполагалось. На нем провели профилактические работы силами местных дорожников.

С лета, напомним, авиасообщение возобновилось, но риск размыва и остановки воздушного движения еще сохраняется. Аэродрому нужна нормальная система водоотведения. Поэтому руководство КП «Аэропорты Курильских островов» (это подведомственное учреждение областного минтранса, в него входит и александровский аэродром), обратилось в ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз», которое занимается созданием осушительных систем, с просьбой посмотреть, как налажена система водоотведения, и помочь с ее модернизацией.

Специалисты были там несколько раз и пришли к выводу, что проблема с защитой от воды. Выяснилось, что подрядчики, делавшие полосу в конце прошлого года, свою работу выполнили спустя рукава, рассказал заместитель директора ФГБУ Владимир Чекрышев. В вырытый под обновленную взлетку котлован засыпали грунт, разровняли поверхность и сдали объект. Зимой грунт замерз, а весной оттаял, что привело к размыву и вспучиванию и, как следствие, к застреванию самолета. Оказалось, наполнитель был совсем не тот. Нужен был другой, который не увеличивается в объеме при перепадах температуры и не приводит к таким вот последствиям, объяснил Владимир Чекрышев. Таяние усугубило проблему.

Почему взяли неподходящий материал – ответа нет, во всяком случае, пока. Эту ошибку пришлось исправлять александровским дорожникам.

Но они не смогли учесть всех особенностей рельефа, а он здесь непростой. С началом таяния снега много воды льется с расположенной рядом сопки, а также с торфяников – они переувлажнены и всю влагу в себя впитать не могут. Поэтому, по мнению мелиораторов, проблемы, подобные случившимся этой весной, могут повториться опять, если не сделать нормальную дренажную систему. В советское время она здесь была, ее, судя по всему, делали мелиораторы, когда здесь же рядом располагались поля совхоза. Судя по имеющимся в ФГБУ «Управление «Сахалин­мелиоводхоз» данным, последний раз мелиорационные работы на профессиональном уровне проводили там в 70-е годы. Потом, наверное, этим тоже занимались, но уже не мелиораторы.

Поэтому КП «Аэропорты Курильских островов» совсем недавно заключило договор с ФГБУ. В нем прописали перечень мероприятий, которые позволят понизить уровень грунтовых вод на аэродроме. Тогда они не смогут его затопить.

– Ход работ нам понятен, – рассказывает Владимир Чекрышев, – это строительство каналов в нужной конфигурации, чтобы они направляли всю талую воду в сторону от аэродромных сооружений.

Нужно будет также расширить и углубить существующие каналы, а еще сделать закрытый дренаж поперек полосы. По крайним ее участкам устроить закрытые собиратели с полиэтиленовой гофрированной и перфорированной трубкой, траншею заполнить фильтрующей засыпкой до поверхности земли.

На следующий год должны объявить конкурс по реализации созданного проекта. Сами работы занимают месяца четыре. Часть можно сделать зимой, часть – в теплое время года.

Специалисты убеждены, что сложностей с восстановлением систем защиты от затопления не будет.

Владимир ЕВГЕНЬЕВ.