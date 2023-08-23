Конфискованные товары на 449 тысяч рублей передали сахалинские таможенники для нужд СВО

Товары на 449 тысяч рублей передала  с начала года Сахалинская таможня для нужд СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Всего 74 товарных позиции — это моторные масла, консервы, продукты питания, средства личной гигиены,  изъятые в рамках дел об административных правонарушениях, возбужденных Сахалинской таможней.

Фото: https://dvtu.customs.gov.ru/

Все товары незаконно перемещались через морской пункт пропуска Корсаков. По решению суда товары были конфискованы. После получения всех необходимых разрешений таможенники передали товары для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО.

 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА