Конкуренция за правду. Мысли вслух

Я из поколения людей, которые начинали получать информацию о происходящем вокруг из газет, радио и телевидения, а потом, в зрелом возрасте, стали адаптироваться к интернету.

У кого-то процесс шел быстрее, у кого-то медленнее, но факт – сегодня мы не представляем свою жизнь без глобальной сети. Казалось бы, быстрота подачи новостей решает все и печатная пресса становится невостребованной.

Это совсем не так: недавно побывал в городе на Неве и увидел в киоске возобновившую выпуск газету «Вечерний Санкт-Петербург». Она выходила с 1917 года, меняла названия и лет пять назад перестала существовать.

Многие думали, что навсегда. Оказалось, ошибались. Сам глава петербургского заксобрания (газета является его печатным органом) Александр Бельский на страницах «вечерки» аргументированно объяснил, почему он придает большое значение возрождению этого печатного издания.

Приведу его слова полностью: «Вне всякого сомнения, любой газете сегодня трудно, а порой и невозможно конкурировать по скорости подачи информации с электронными СМИ, а тем более с соцсетями. Но, на мой взгляд, и не надо. Конкурентное преимущество печатного издания — это возможность тщательной проверки информации, глубокого анализа событий и выявления системных проблем. Это материалы для людей, которые хотят более вдумчиво разобраться в окружающем мире».

Сложно что-то к этому добавить. Ведь нам нужно не только узнавать о событии первыми. Теперь все уже понимают, что не менее важно вдумчиво разобраться в происходящем, чтобы отделить фейк от правды. Газета сообщает читателю все самое значимое. Конечно, на ее страницах не поместится столько информации, сколько можно поставить на сайт. Но здесь дело уже не в количестве. Дело в качестве информации, которую нам доносят.

Законодательство более требовательно к профессиональному журналисту печатного издания, чем к блогеру в сети. В газете главред вовремя заметит ошибку – не только грамматическую, но и фактическую. А блогерский текст не читает редактор, поэтому в интернет попадает масса непроверенной информации. Мы от нее уже устали.

Печатным СМИ не раз и не два предрекали закрытие. Полагали, что скоро не будет ни газет, ни журналов, а только одно сплошное телевидение (эту мысль выражает один из героев любимого всеми фильма «Москва слезам не верит»). А в начале 2000-х будущее видели только за интернетом. Но газеты продолжают жить. Потому что нам нужны не только гигабайты информации, но и вдумчивое ее осмысление.

Андрей ТРУНОВ.