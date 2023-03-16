Конкурент Баху. Студент Сахалинского колледжа искусств с 14 лет пишет классическую музыку

Егору Зайцеву из Южно-Сахалинска сейчас 19. В музыкальной среде он оказался с трех лет, когда родители привели его в детскую школу искусств «Этнос».

— Со слов родителей, я был «диковатым» ребенком, — рассказывает Егор. — К нам приходили гости, а я их пугался и сидел под столом, пока они не уйдут. Тогда мама и папа решили отдать меня в «Этнос», чтобы меня «раскрепостить».

В школе искусств Егор научился играть на баяне, гармошке и балалайке. Был участником сахалинского сводного оркестра народных инструментов.

— «Этнос» многое мне дал, — вспоминает Егор. — Благодарен преподавателям Анне Чумаевой и Олегу Гичкову. Они влюбили меня в музыку, особенно в фортепиано, развили стремление к профессиональному росту.

После окончания девятого класса Егор поступил в Сахалинский колледж искусств на отделение «Фортепиано и исполнительство».

— Возможно, кто-то считает, что на материке образование лучше, но у меня противоположное мнение, — говорит Егор. — В колледже опытные и профессиональные преподаватели музыки. Именно это меня и привлекло. А еще за время учебы в колледже я нашел единомышленников, которые лучше всех меня понимают. Когда я пишу музыку, то прошу своих коллег помочь мне ее сыграть или высказать мнение, дать советы. И они всегда с удовольствием это делают.

Егор сочиняет музыку в классический жанрах: сонаты, реквиемы.

Сейчас работает над созданием сонаты. Недавно написал реквием в гармонии барочного периода для струнного квартета и фортепиано, ярким представителем звучания которого является Иоганн Себастьян Бах. Его творчеством и вдохновляется начинающий композитор.

— Не могу сказать точно, как появляется произведение. Мелодия всегда приходит внезапно. После этого я сажусь за фортепиано и подбираю, как эту музыку лучше преподнести, какой инструмент будет ее исполнять, а, может быть, несколько или оркестр. В общем, это выглядит, как говорил Бетховен, будто Бог общается со мной через музыку.

Времени на написание композиции уходит каждый раз по-разному. Недавно я написал вальс за два дня. На одно из самых первых сочинений я потратил год.

Однако музыку студент пока никуда не выкладывает. Он копит материал, чтобы исполнить еще одну мечту — сыграть свои произведения с южно-сахалинским камерным оркестром. Пока что Егор отправляет сочинения на профессиональные конкурсы — международный Golden Time Talent, всероссийские «Музыка. Традиции. Современность», конкурс композиторов Школы студии современного искусства — и всегда занимает призовые места.

Его кумиры среди музыкантов: Святослав Рихтер, гуру фортепианного исполнительства, Гленн Гульд. А любимые композиторы: Бах, Бетховен, Моцарт, Шопен.

— Я хотел бы стремиться к такой же свободе в своем творчестве, как они, — говорит Егор.

У студента все впереди.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.