Конкурс «Правнуки победителей» пройдет в четвертый раз

15 февраля в 11 часов на пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня» будет дан старт четвертому Международному конкурсу исследовательских работ «Правнуки Победителей», организованному ООД «Бессмертный полк России».

Участники исследуют трудовой или боевой путь ветеранов, а также изучают судьбы родных, оказавшихся в плену, размещают в личном кабинете на сайте конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru сочинение-рассуждение, основанное на этих сведениях. Молодым людям необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Всего за время проведения конкурса участниками со всей России и более чем 30 стран мира было подано порядка 30 тысяч заявок.

В этом году конкурс пройдет в обновленном формате. Теперь можно принять участие в одной или нескольких номинациях. Помимо ставшей традиционной работы о судьбе героя своей семьи на суд жюри можно отправить видеоролик в номинации «Мой фильм», либо тематическую исследовательскую работу в спецноминации, посвященной 80-летию начала битвы за Кавказ.

О деталях проведения конкурса в этом году расскажут на пресс-конференции, которая пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие сопредседатели центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров и Елена Цунаева, депутат Государственной Думы РФ, а также Наталья Шадрина, руководитель исполкома.

На сайте МИА «Россия сегодня» http://pressmia.ru/pressclub/20220215/953529447.html, будет трансляция мероприятия.