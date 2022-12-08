Конкурс «Ты в игре»

Прием заявок для участия в третьем сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продолжается. Среди проектов, пришедших на «Ты в игре» во второй раз, «Surf s Nami» из Сахалинской области, который подан в номинации «Точка старта».

Своей целью авторы ставят популяризацию спортивного туризма в регионе, а также увеличение количества детей и молодежи, регулярно занимающихся спортом. В рамках проекта создаются доступная среда и инфраструктура для развития серфинга, обучения взрослых и проведения бесплатных обучающих семинаров для молодежи и детей острова Кунашир. Также инициатива помогает в развитии туристического потенциала региона.

Школа Surf s Nami начала функционировать в 2021 году. Всего в проекте принимают участие 35 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из которых 30 тренируются на постоянной основе. За три месяца было проведено более 100 бесплатных детских тренировок, а за время существования обучено более 75 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет, а также 18 спортсменов-инструкторов, которые приехали из семи регионов страны на авторский курс.

«Ты в игре» дает возможность рассказать о своей инициативе россиянам, повысить собственные компетенции и выиграть ценные призы от организаторов и партнеров. Победители в пяти основных номинациях также получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составит 1 миллион рублей.

На конкурс могут быть представлены действующие проекты в сфере любительского спорта. Заявки принимаются от физических и юридических лиц. В инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Прием заявок продлится на сайте https://tyvigre.ru/ до 23 декабря 2022 года.