Конкурс «Виктория» на Сахалине подвёл итоги

Более 300 школьников из 16 районов Сахалинской области приняли участие в областном ежегодном фестивале-конкурсе художественного чтения и патриотической песни «Виктория». Выступления конкурсантов жюри оценивало по присланным видеороликам в трёх возрастных категориях по трём номинациям: «Вокал», «Художественное чтение» и «Театральный жанр». Помимо этого, коллективы пробовали себя в конкурсе одной песни «Ну что тебе сказать про Сахалин» (музыка Яна Френкеля, стихи Михаила Танича).

Организаторами конкурса выступили региональное министерство образования и областной центр внешкольной воспитательной работы. Социальные партнёры – региональное отделение российского движения школьников, сахалинский колледж искусств, детская школа искусств «Этнос», областной центр народного творчества и филармония.