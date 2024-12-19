Константин Тучинский из Королёва сделал AI-видео про Сахалин и выиграл поездку в островной регион

Его ролик «Сахалин – остров-адреналин» высоко оценили на II Международном конкурсе генеративных AI-фильмов «MyFilm48» в номинации «Реклама».

По правилам за 48 часов участники должны были создать с помощью искусственного интеллекта видео по заданию одной из номинаций. Всего их было пять: кино, анимация, игры, музыка, реклама. 606 человек из 26 стран подали заявки на участие.

Константин Тучинский создал AI-видео для номинации «Реклама», где необходимо было сгенерировать промо-ролик Сахалина. Его работа показывает красоту природы, культуры и островитян.

В двухминутном ролике можно увидеть сивучей и крабов, чаек на скалах, заснеженные сопки, аллею с зонтиками в городском парке, краеведческий музей… Видеоряд – реальные снимки красот Сахалина, на основе которых нейросети создали ролик. Именно поэтому многие кадры похожи на настоящие, но таковыми не являются. Кстати, песню к ролику также сгенерировал искусственный интеллект на слова Константина.

– На Дальнем Востоке побывать пока не приходилось. О Сахалине наслушался в армии от сослуживцев, которые были влюблены в свой остров и много рассказывали о нём. Южный, Корсаков, Холмск – эти названия врезались в память. Поэтому я с удовольствием взялся за дело, – рассказал Константин.

Искусственным интеллектом Константин занимается давно. Работая в «Мосэнерго», он увлёкся созданием видео. Учился видеомонтажу и моушн-дизайну. С появлением нейросетей погрузился в чистое творчество.

Победитель конкурса получил главный приз – недельный тур на Сахалин и Курильские острова.

Помимо работы Константина экспертная комиссия отметила ещё четыре сгенерированных ролика о Сахалине. Каждый из них по-своему показывает красоту островного края. С авторами лучших работ область готова в будущем сотрудничать.

Самые яркие, талантливые и интересные видео конкурса «MyFilm48» можно посмотреть на канале организаторов в Rutube. Они будут доступны две недели, спешите посмотреть!

Наталья ДЕСЯТОВА.