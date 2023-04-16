Об авиакатастрофе, произошедшей в феврале в районе областного центра, «Советский Сахалин» уже писал.
Вертолет «Robinson R44» с пилотом и супругами из Хабаровска на борту выполнял полет к пику Чехова и… разбился на...
Великолепная четверка
В Ленинградской области завершился финал Кубка России по горнолыжному спорту в параллельных дисциплинах. В заключительный соревновательный день на склонах горнолыжного комплекса «Снежный» провели...
Хоккейный клуб «Адмирал» (г. Владивосток) приедет на Сахалин. 7 апреля подопечные Леонида Тамбиева проведут в Южно-Сахалинске мастер-класс для юных воспитанников островной школы хоккея.
Также запланирован...
Доплавались до медалей
Сахалинские спортсмены стали обладателями трех медалей международных соревнований по зимнему плаванию «Кубок содружества».
Старты прошли в Бресте и собрали более 100 любителей моржевания...