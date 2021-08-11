Консультативно-диагностический центр приглашает сахалинцев на углубленное обследование и консультации

С 14 августа в консультативно-диагностическом центре стартуют дни открытых дверей по обследованию населения. Комплексное обследование с использованием современных методов диагностики — эффективный способ узнать все о состоянии своего здоровья. С 9.00 до 14.00 для жителей будут организованы диагностические исследования и консультации специалистов по разным направлениям.

— Наш центр работает с категорией 65+, где у каждого жителя старшего поколения есть возможность пройти комплексное обследование. В дни открытых дверей мы приглашаем не только старшее поколение, но и пациентов любого возраста, – пояснил главный врач консультативно-диагностического центра Олег Саяпин.

Акции будут проходить по субботам до 25 сентября. Первое направление «Профилактика молочных желез» стартует 14 августа. В перечень обследования входит сдача клинических анализов, маммография, ультразвуковое исследование молочных желез и прием врача онколога-маммолога.

Прием будет проходить по адресу: ул. Леонова,40 — 1 этаж, северное крыло. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Предварительная запись обязательна.

Записаться на обследование можно по телефонам: 42-50-20, 1-300, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.