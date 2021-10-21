Контейнеры с инфографикой. Южносахалинцы активно включаются в кампанию по раздельному сбору мусора

В областном центре продолжается установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Работа проводится в рамках национального проекта «Экология».

Специальные емкости для складирования отдельных видов отходов появились на многих площадках для сбора ТКО, включая планировочные районы и села. Сетчатые контейнеры уже есть в Синегорске, Березняках, Санаторном, Ключах, Старорусском.

До конца года контейнеры для вторсырья будут установлены по всей территории городского округа — на более чем 570 площадках. Как рассказала начальник отдела МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Юлия Слуева, жители областного центра активно включились в кампанию по сортировке мусора.

– У граждан есть понимание, что от таких простых действий зависит экологическая обстановка и состояние окружающей среды, а значит, и качество жизни горожан, – отметила Юлия Слуева. – Раздельный сбор мусора — это важный этап задачи по снижению объема отходов, поступающих на полигоны.

На всех контейнерах присутствует инфографика, по которой горожане могут сориентироваться, для каких именно отходов предназначены новые контейнеры. В том числе на таблицах приведена маркировка – материал, из которого изготовлен предмет, обозначают специальными знаками в треугольниках.

Отметим, что в сетчатые контейнеры складируются пластиковые бутылки, использованная тара из-под бытовой химии, жестяные и алюминиевые банки, стекло. Отходы вывозятся по мере накопления, на некоторых площадках до трех раз в неделю. Далее мусор направляется на сортировочную линию в Корсаков, где он распределяется непосредственно по фракциям. Оттуда часть уходит на переработку на материк, часть — местным предприятиям.

Виктор ГОРОДОВ.