Контрактники Саша и Гром служат и дружат на Донбассе

Видеозапись сохранила момент, когда бойца, тяжело раненного в ногу, вытаскивают из пикапа, кладут на носилки и несут в «буханку», приспособленную под «скорую помощь». От него – ни стона, ни жалобы, только: «Привезите мою собаку… Скорее… Где Гром?.. Его экипировка и паспорт в блиндаже…».

Товарищи подбадривают: мол, всё будет хорошо, встретитесь. И они встретились – уже после лечения и реабилитации Александра (позывной «Танчик») в Центральном военном госпитале имени Вишневского.

Боец рассказывал:

– Меня ранило. Гром пошёл на поиски, тоже нарвался на мину. Меня в госпиталь, его – в ветлечебницу. Пока я приходил в себя, мои сослуживцы не бросили его, выходили. Когда меня выписали, Грома привезли на таможню. Я из Москвы сразу туда, забрал его и в обратный путь до Итурупа. Намучился, конечно, с ним. Сам ещё еле ходил, но всё равно забрал.

Грому 25 января исполнится пять лет, и всё это время с ним Александр, подобравший брошенного щенка. Ухаживал, воспитывал, учил. Пёс блестяще освоил много команд, пройдя общий курс дрессировки. Услышав воинское «Здравия желаю!», Гром тут же встаёт на задние лапы, замирает как истинный служака и трижды лаем приветствует подошедших поздороваться. Службу он нёс достойно, потому даже удостоился чести участвовать в военном параде в Курильске в День Победы.

Александр щедро одаривал четвероногого друга лаской, заботой – тем, чего сам недополучил в детском доме. Он с теплотой и благодарностью вспоминает воспитателей и учителей, но родительской любви ему испытать не довелось.

Окончив школу в Красноярском крае, юноша в училище получил специальности водителя-автомеханика, плотника, маляра. И пошёл в военкомат: «Хочу служить!». Через несколько месяцев срочной службы на Итурупе заключил свой первый контракт на три года.

Служил отважно, проявляя лучшие бойцовские качества. Однажды, сильно рискуя собственной жизнью, вынес на себе с поля боя раненого командира. За смелость и отвагу указами Президента России Александр награждён медалями Жукова и «За храбрость» II степени. Во время «командировок» получил ранения – первый раз лёгкое, второй – тяжёлое, о чём сказано выше.

Боец рассказывал:

– Гром служил со мной, как и полагается. У него есть звание, жетон, обмундирование. Днём он либо отсыпался, либо мы вместе охотились на фазана и зайца, а на острове он хорошо гоняет медведей… Мы с ним многое прошли. Преданность собаки не знает границ. Она готова за тебя отдать жизнь…

Но так случилось, что в третий раз отправился Александр в зону спецоперации в срочном порядке, не успев захватить с собой Грома. Оставшись без хозяина, лайка впала в такое отчаяние, что при виде её переполненных тоской глаз у соседки Екатерины Размадзе чуть ли не разрывалось сердце. Она хорошо знала: разлука не укрепит моральный дух бойца и решила воссоединить друзей.

Тут начинается новая история, сравнимая с рождественским чудом.

История десяти рукопожатий

За помощью Екатерина обратилась к волонтёру приюта для бездомных животных Елене Ингачёвой. Та поведала об этой истории одному из администраторов группы «Итуруп: своих не бросаем!» Вере Болдыревой (группа имела опыт работы с собаками: помогли пристроить Дюка, хозяин которого находился в зоне СВО). Вместе разослали объявления по различным группам. Не сомневались: найдутся добрые люди и сопроводят лайку за 13 тысяч километров – через всю Россию до Брянска. И такие нашлись!

Отправку Грома с Итурупа на Сахалин на самолёте организовала Майя Боронина. С оформлением документов на перелёт помогала Елена Ингачёва.

«Гром уже на Сахалине, – сообщение, появившееся в группе 18 декабря, дополняла просьба: – Ищем попутчика до Брянска. Надеемся на вашу отзывчивость».

Отозвалась жительница Южно-Сахалинска Дуния Реджепгулыева, ранее жившая в Курильске – подписчица группы «Итуруп: своих не бросаем!». Можно лишь догадываться, каково ей с собакой было в многочасовом воздушном пути, как она волновалась, переживала. Пёс, конечно, был перепуган, но в целом перелёт перенёс мужественно.

25 декабря пришло сообщение от сослуживца Александра, тоже нашего земляка Антона: «Гром в Москве. К нам едет! Скоро с нами будет!!».

В Москве Дунию с собакой встретили родители Екатерины – Олеся и Роман Бурцевы. Екатерина известила участников группы: «Грома привезли в Смоленск. Тут он пробудет в хороших условиях до выходных, потом продолжит путь к хозяину».

О путешествии Грома стало известно журналистам страны. Один сюжет этой истории посвятил даже федеральный телеканал «Россия 1». Всю эту операцию подробно описала Смоленская областная газета «Рабочий путь». Приведём лишь фрагмент статьи.

«Встречавшие лайку в аэропорту смоляне Роман и Олеся Бурцевы сделали всё возможное, чтобы вывести пса из пике тревоги. Как только появилась возможность – погуляли с ним, напоили-накормили. Потом Гром ехал уже спокойно… Расслабившись в тепле, задремал. И то ли сон ему про любимого хозяина приснился, то ли у него давно был заготовлен хитрый план, но как только Роман и Олеся на прогулке расслабились, Гром, улучив момент, бросился наутёк. Видимо, решил хорошенько просканировать носом окрестности на предмет возможного нахождения хозяина.

Сказать, что Бурцевы перенесли стресс, – ничего не сказать. Они искали свободолюбивую и умную лайку с 3 часов ночи до 7 утра… Доехали до Ярцева. И снова случилось новогоднее чудо – в кустах около здания почты они обнаружили спящего беглеца».

По пути в Брянск останавливались в селе Ольша у бабушки Екатерины. В телерепортаже из села рассказывалось, что Гром стал очень популярен у местных детей. В школе даже специальный урок патриотизма провели на эту тему. Ребятишки написали много писем, открыток для передачи воинам – с пожеланиями здоровья и скорой победы.

29 декабря Екатерина сообщила: «Прямо сейчас Гром отправился к хозяину, и через четыре часа наш боец наконец встретится со своим верным другом».

Менее чем через час написал сам Александр: «Семь утра. Еду за Громом. Почти не спал, тяжёлая ночь на границе».

И вот его товарищ, упомянутый ранее Антон, пишет: «Гром добрался!» и присылает в группу фото Александра с псом.

Благодаря многим отзывчивым, добрым людям чудо случилось! А вот сообщения Александра, присланные после долгожданной встречи:

«Добрые люди помогли привезти Грома обратно, огромное спасибо всем! Пёс снова на службе: дежурит, охраняет. Он всегда рядом… Бегает со мной на позиции. Мы стреляем из миномёта, он немного пугается, но никуда не уходит от меня… На днях летал большой дрон. Гром выкопал яму, лёг под ёлку, спрятался, замаскировался… Это (Александр комментирует фото) его позиция: сидит на блиндаже, дежурит: если кто-то идёт или едет – сообщает, гавкает».

…Такая вот история – о доблестном воине; его дружбе с бесконечно преданной собакой; о неравнодушных людях, искренне переживающих и поддерживающих наших защитников. Последнюю страницу этой истории Вера Болдырева назвала «историей десяти рукопожатий».

Галия Кунченко.

P. S.

Между тем, в группе «Итуруп: своих не бросаем!» появилось новое обращение: «Открываем сбор на покупку квадрокоптера. Сумма сбора – 300 тысяч рублей. Дроны очень нужны нашим ребятам для выполнения боевых задач. Поддержим бойцов своими поступками!».