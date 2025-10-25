Контрольные цифры приема в Сахалинском университете в 2026 году планируется увеличить до 1500 человек

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Одной из ключевых тем беседы стало развитие высшей школы в островном регионе.

В Сахалинской области на базе существующего университета создается кампус СахалинТех. Уже сегодня вуз ориентируется на подготовку специалистов по заказам предприятий, работающих в приоритетных отраслях региональной экономики: энергетика, нефтегазовый комплекс, информационные технологии, строительство, экономика Мирового океана, транспорт и логистика. В этом году в островном университете был большой конкурс, активно подавали документы и абитуриенты из других регионов. В связи с этим возникла необходимость увеличить на следующий год контрольные цифры приема до 1500 абитуриентов.

– Каждый год у нас количество мест в вузе возрастает примерно на 25 процентов, — отметил Валерий Лимаренко. — Предполагается, что с вводом в строй кампуса СахалинТех число абитуриентов достигнет 4 тысяч человек. Региональная экономика нуждается в высококвалифицированных специалистах и вуз должен их готовить,

В университете создаются все условия для размещения и обучения студентов. Современный студенческий городок будет сдан до конца текущего года. В следующем — войдет в строй научно-образовательный центр. Вуз участвует в федеральной программе «Приоритет 2030». Работает передовая инженерная школа. Недавно руководство «Газпрома» решило сделать университет опорным вузом компании. Все это создает хороший задел для качественной подготовки специалистов и их гарантированного трудоустройства.

Чтобы помочь молодым жителям области, которые хотят получить образование, но сталкиваются с финансовыми трудностями, правительство региона ввело новую меру поддержки. Теперь первокурсникам местных вузов компенсируют половину стоимости обучения на платной основе.

Также губернатор и глава Минобрнауки обсудили совместную работу по подготовке к Международной выставке юных изобретателей. Мероприятие состоится на Сахалине в августе 2026 года.

На протяжении 20 лет выставка проводилась в Японии, Индии, Китае, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и других странах. Теперь престижное мероприятие, объединяющее молодых новаторов из разных уголков мира, впервые состоится в России. Оргкомитет выставки при голосовании в Осаке единогласно выбрал Сахалин в качестве места проведения очередного мероприятия. По мнению Валерия Фалькова, это решение в очередной раз подтвердило, что все попытки устроить изоляцию Российской Федерации на международной арене обречены на провал.

Летом следующего года на Сахалин из разных стран прибудут сотни юных изобретателей в возрасте от 7 до 18 лет. Международное жюри будет оценивать их разработки по 12 критериям. Основные – креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность.

– Ближайшее будущее Сахалинской области связано с передовыми решениями в сферах добычи и переработки нефти и газа, энергетики, транспорта, информационных технологий и экономики океана. А для этого нужны люди, способные генерировать прорывные разработки, проще говоря, изобретатели, – отметил Валерий Лимаренко. — Поэтому мы делаем акцент на инженерное образование, преобразуем учебные программы в нашем университете под запросы бизнеса. Студентов для него, считаю, нужно воспитывать со школьной скамьи. У нас создана система выявления и дополнительного обучения юных талантов. В школах действуют «Точки роста», открыты «Кванториумы». Дети изучают робототехнику и беспилотные системы. Международный конкурс юных изобретателей вдохновит наших ребят на новые разработки и даст им возможность конкурировать с командами из России и из-за рубежа.

Островной регион обладает большим опытом проведения крупных международных мероприятий. Здесь создана вся необходимая инфраструктурой. В частности, на юге Сахалина действуют международный аэропорт и конгрессно-выставочный центр.