Контуры будущего. Пришло время и островитянам узнать, что означает аббревиатура НОЦ

Сегодня она все чаще звучит в речах руководителей области и города, в ректорате главного вуза региона, значится в планах сахалинских градостроителей и исследованиях независимых урбанистов.

В минувшую субботу в Сахалинском государственном университете загадочному НОЦу был посвящен проектный семинар с участием широкого круга лиц — от школьников, студентов, преподавателей вузов, экспертов до представителей местной власти и крупных бизнесменов. Речь шла о создании в Южно-Сахалинске научно-образовательного центра. Именно так расшифровывается аббревиатура. Участникам семинара предлагалось обсудить результаты анкетирования южносахалинцев, высказать замечания и предложения прежде чем появится техническое задание на новый объект и коллективно поискать ответ на вопрос: какой в свете современных требований должна быть перезагрузка образования на Сахалине.

Немного предыстории

Три года назад указом президента России было объявлено о создании в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В них должны объединить свои потенциалы университеты, научные организации, крупный бизнес и предприятия реального сектора экономики. Делается ставка на прорывные технологии для страны и мира.

В рамках национального проекта «Наука» обозначена весьма амбициозная цель: к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в приоритетных областях научно-технического развития. Первоначально Сахалинская область не входила в число 15 пилотных территорий. Но поскольку у российских регионов есть карт-бланш на инициативу, то в Год науки и технологии ее и проявило правительство области. Как сообщили на проектном семинаре, главным идеологом создания НОЦ в Южно-Сахалинске стал зампред правительства Вячеслав Аленьков. Правда, когда ему предоставили слово, он уточнил:

— Идеологию формирует сообщество. И в этом плане ни у кого нет персональной роли. Правительство считает островной университет точкой развития региона. У нас реализуется большая стратегическая программа на ближайшие десятилетия.

Трансформируются, расширяются традиционные индустрии — нефтегазовая угольная, строительная, рыбопромышленная отрасли. Но формируются и новые направления, связанные с возобновляемыми источниками энергии, водородной энергетикой, экологией и климатом. Есть потребность в более масштабном использовании ресурсов Мирового океана. В этой связи НОЦ видится нам расширенным университетом, в котором есть интеграция с образовательными, научными организациями региона, индустриальными компаниями, различными некоммерческими организациями и обществами.

По словам Аленькова, почти все крупные компании на Сахалине работают на мировом рынке и обладают передовым опытом. СахГУ сможет соответствовать мировому уровню, если сделает акцент на современных программах обучения и наладит взаимодействие с индустриальными партнерами. Конечно же, потребуется обновить инфраструктуру вуза. Правительство области договорилось с министерством науки и высшего образования РФ о строительстве к 2023 — 2024 году студенческого городка на 1500 мест. Научно-образовательный центр станет новым и современным пространством для университета.

В поисках альтернативной площадки

Первоначально НОЦ хотели строить возле парка, на территории антенного поля — это бывшие федеральные земли, перешедшие в собственность муниципалитета. Но у жителей города возникло много возражений на этот счет. Парк — общественная ценность, возможен конфликт интересов. Никому не хочется, чтобы повышенная этажность новостройки доминировала над парковой зоной. Да и подъездной путь там один — по ул. Комсомольской, что создаст транспортную проблему.

По результатам социального проектирования специалисты администрации города совместно с экспертным сообществом рассмотрели иные варианты. Однако не смогли найти в центре Южно-Сахалинска 5 гектаров свободной земли под возведение студенческого городка и решили рассредоточить его объекты. Мэрия предложила альтернативу на рассмотрение — территорию, где ранее располагался снесенный Дом офицеров. Здесь нет примыкания к объектам рекреации, кроме того, четыре дороги позволят решить проблему с подъездными путями. Такую площадку, как одну из возможных альтернатив на рассмотрение, поддержали мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко.

Ранее этот участок земли планировался под строительство концертного зала филармонии, но, по словам главного архитектора города Максима Ефанова, дальше концепции дело не двинулось. Зачем нужен НОЦ?

По мнению архитектора «Гипрогорпроекта» Святослава Мурунова, современный формат образования требует совсем иной конфигурации пространства. Университеты, как правило, являются визитными карточками региона. Вот и новый облик главного вуза региона видится градостроителям привлекательным, украшающим областной центр, очень важным для формирования городской среды. Проектировщиками предусматриваются основной учебный и научно-лабораторный корпуса, а также общественное пространство с высокой степенью обустройства и освещения. В отделке фасадов будут использоваться современные материалы. Ректорат и администрацию архитекторы предлагают разместить в башенке с часами. Как пошутил Мурунов, по принципу: высоко сижу, далеко гляжу.

На первых этажах появятся многофункциональные свободные пространства, где в неформальной и комфортной обстановке можно проводить конференции, встречи, в том числе и городские мероприятия. Входная группа примкнет к большой остекленной оранжерее с вечнозелеными растениями. По соседству с зеленым садом будет кафе.

Столовая (пока студенты на занятиях) сможет поработать на город. А еще в НОЦ разместятся небольшая поликлиника и детский клуб, где молодые мамы смогут оставлять детей под присмотром. Проектировщики обещают большое внимание уделить внутреннему пространству и уютным дворикам, где в перерывах между лекциями станет общаться молодежь.

— Однако нас волнует не только архитектурное видение НОЦ, но и то, как он будет связан с новыми программами, с их содержанием и современным форматом обучения, — сообщил Святослав Мурунов. — Ведь министерство науки и высшего образования РФ связывает создание таких центров с началом системной перестройки науки и образования в России. Важно понять: кто будет учить студентов и чему? Как центр интегрируется в городскую среду? Сможет ли он стать образовательной площадкой, полигоном для консолидации и согласования интересов представителей науки, образования, бизнеса и индустриальных предприятий? Вопросов очень много, и они были адресованы горожанам.

Зачем был нужен семинар?

Ответ организаторов встречи на этот вопрос прост: чтобы обсудить спорные моменты, перераспределить ответственность, продумать все детали и не ошибиться проектировщикам и людям, принимающим решения и выделяющим финансирование. Поскольку цена ошибки очень высока. Как заметил Святослав Мурунов, можно построить что-то дорогостоящее, а работать это не будет.

На проектном семинаре он также ознакомил участников встречи с результатами исследований, проведенных в различных аудиториях по поводу НОЦ мирового уровня, и образования на Сахалине. Одни репонденты (таких 33%) поддерживают идею создания современного научно-образовательного центра. Другие (39%) говорят, что все будет зависеть от того, во что выльется реализация проекта. У некоторых есть желание поучаствовать в новом деле и скорректировать концепцию, что, по сути, и происходит.

Как рассказал директор Дальневосточной архитектурной компании Виталий Тен, перед семинаром прошло масштабное исследование в соцсетях. Оно охватило более 25 тыс. человек, на портале nots-sakh.ru было заполнено 2 тыс. анкет. Это позволит проанализировать разные позиции с учетом всех мнений, чтобы при разработке концепции НОЦ в итоге получилась уравновешенная конструкция, пространство нового формата образования, комфортное и открытое, отвечающее современным запросам.

Собранные на проектном семинаре предложения специалисты также учтут при разработке технического задания научно-образовательного центра. Оно будет представлено экспертному сообществу и жителям Южно-Сахалинска. Разработчиками концепции НОЦ выступает ООО «Градостроительный институт «Гипрогорпроект» (г. Москва). Куратор и организатор исследования по формированию технического задания на разработку концепции НОЦ — ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (г. Хабаровск).

Людмила Степанец.