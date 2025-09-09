Корабли Тихоокеанского флота, участвующие в акции «Сила в правде-2025», прибудут в порт Корсаков

Корабли Тихоокеанского флота участвуют в акции «Сила в правде-2025» и совершают поход по местам боевой славы моряков-тихоокеанцев. Утром, 13 сентября корабли встретят в порту Корсакова. Для жителей состоится патриотический концерт с участием ансамбля и оркестра Тихоокеанского флота.

Прибытие кораблей в порт Корсакова ознаменуется 11 артиллерийскими залпами 13 августа в 9.00. В состав отряда вошли корвет «Совершенный», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также большой десантный корабль «Ослябя», современный тральщик «Анатолий Шлемов» и спасательный буксир «Алатау».

Акция приурочена к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Подготовлена масштабная патриотическая программа. В воскресенье, 14 сентября, на площади им. В.И. Ленина Корсакова состоится концерт с участием ансамбля и оркестра Тихоокеанского флота. Для гостей прозвучат известные песни военных лет. Состоится прием островитян в ряды «Юнармейцев».

Здесь же, на центральной площади Корсакова, будет организована демонстрация современных образцов техники и вооружения военно-морского флота – БТР-82, бронемашины «Тигр-М», 3СА-Т «Линза», «Торнадо-У», гаубица «Д-30». Развернется и экспозиция военно-исторического музея ТОФ с показом артефактов, рассказывающих о подвигах тихоокеанцев. Запланированы соревнования «Гонки на ялах», товарищеские матчи по мини-футболу и настольному теннису.

Отряд кораблей ТОФ 1 августа вышел из Владивостока и прошел несколько тысяч морских миль, проводя информационно-патриотические мероприятия в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Анадыре, пгт Провидения и в Северо-Курильске. Сейчас акция «Сила в правде-2025» проходит на Итурупе, а затем, перед заходом в порт Корсаков, корабли направятся на Кунашир.

Акция «Сила в правде-2025» является морским этапом всероссийского проекта Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Цель мероприятия – защита исторической правды о Второй мировой войне, укрепление национальных ценностей и патриотическое воспитание. Она также призвана рассказать о героизме моряков-тихоокеанцев, участвующих в специальной военной операции.