Корейцы-переселенцы из Казахстана на Сахалине

1950-е годы. Колхозники сельхозартели «Тихоокеанская звезда» обсуждают решения Пленума ЦК КПСС, опубликованные в газете «Советский Сахалин».

Этот колхоз был образован в пос. Старорусское Березняковского сельсовета Южно-Сахалинского района в июне 1948 года. В него вошли 22 семьи корейцев-переселенцев из Казахской ССР. Им были переданы бывшие японские дома в Старорусском, посевные площади, засеянные японскими крестьянами, к тому времени репатриированными, а также сельхозинвентарь и хозпостройки.

В августе 1958 года колхоз «Тихоокеанская звезда» был преобразован в 4-е отделение (Старорусское) вновь образованного совхоза «Комсомолец».