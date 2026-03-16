Коренные сахалинцы на фронтах Великой Отечественной войны

За четыре года Великой Отечественной войны в Сахалинской области были призваны в Красную Армию и Военно-Морской флот около 20 тыс. человек. Они воевали на многих фронтах – от Белого до Чёрного морей, освобождали Польшу, Венгрию, Чехословакию, Югославию, Румынию, Австрию, Германию. Около 2 тыс. человек (по данным сахалинской Книги Памяти) погибли или умерли от ран в госпиталях.

Сахалинцы воевали мужественно и героически. Вот несколько примеров.

Бросок через Одер

4 февраля 1945 года при форсировании реки Одер у немецкого города Франкфурт на границе с Польшей отличился стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта рядовой Иван Скоробогатых.

СПРАВКА.

В РККА призван в 1944 году на Сахалине. Участвовал в освобождении Польши и Германии. После войны служил в 41-м авиационно-техническом полку.

Вот как описывается подвиг Ивана Арсентьевича в книге Николая Вишневского «Должен помнить мир спасённый».

Под натиском советских войск противник отошёл в лесной массив у Франкфурта и ожесточённо обстреливал наши части с западного берега Одера.

Под ураганным артиллерийско-миномётным огнём красноармеец Скоробогатых в группе из шести бойцов переправился на противоположный берег реки. Цель – создать плацдарм и обеспечить дальнейшее наступление на Франкфурт.

Отважная шестёрка забросала гранатами две огневые точки немцев у самого берега. Двинулись дальше, уничтожили ещё три огневые точки. Так они прошли километр до шоссе. Это позволило основным силам батальона переправиться через Одер и расширить захваченный плацдарм.

На рассвете 5 февраля около 100 немецких пехотинцев при поддержке дивизиона 150-мм пушек дважды пытались контратаковать советские подразделения. Безуспешно. Тогда противник ввёл в бой пехотный батальон, прибывший из города Дукс (Чехословакия). Без результата.

Действия группы, в которую входил красноармеец Скоробогатых, командование признало очень эффективными. Иван Арсентьевич был награждён орденом Красного Знамени.

Самоходка прорыва

В боях 14 января 1945 года при прорыве немецкой обороны у реки Висла восточнее польского города Люблина отлично проявил себя замковый (заряжающий) самоходного орудия СУ-122 361-го гвардейского тяжёлого самоходно-артиллерийского полка 33-й армии 1-го Белорусского фронта гвардии сержант Виктор Лошкарёв.

СПРАВКА.

Виктор Васильевич Лошкарёв родился в 1925 г. в с. Михайловка на Сахалине. В армию призван в 1941-м. Воевал на Южном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Польши и Германии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Благодаря быстроте действий замкового Лошкарёва, экипаж СУ-122 подавил огнём из своего орудия 3 танка, 7 пушек, 3 миномёта, 12 пулемётов, 2 дзота врага, говорится в наградном листе на гвардии сержанта.

В дальнейших боях (15 – 18 января) экипаж уничтожил 2 танка, 8 орудий, 6 миномётов, 16 пулемётов.

К исходу 18 января полк соединился с частями 69-й армии, освободив значительную территорию Польши.

«Даёшь рейхстаг!»

Фёдор Аносов начал воевать летом 1941-го. Сначала отступал, затем бил немцев под Смоленском и Курском, на Днепре, освобождал Одессу, города Польши и Германии. День Победы отметил в Берлине.

СПРАВКА.

Аносов Фёдор Егорович призван на службу в РККА в 1940-м Александровским райвоенкоматом. Воевал на Западном, Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Награждён орденами Славы III и II степеней, двумя медалями «За отвагу». После войны проживал в Томари.

В 1945-м гвардии красноармеец Аносов служил разведчиком, а затем – уже гвардии ефрейтор – командиром отделения разведки 128-го гвардейского Демблинско-Померанского артиллерийского полка 57-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии (командующий – гвардии генерал-полковник Василий Чуйков).

Так, при подготовке прорыва обороны немцев на западном берегу Вислы он тщательно наблюдал за противником, обнаружил две пулемётные точки, батарею шестиствольных миномётов и 119-мм миномётную батарею. Координаты доложил командиру подразделения. Цели были уничтожены.

128-й артполк участвовал во взятии Берлина. Передний край проходил по центру города. Пушки, на стволах которых было написано «Даёшь Рейхстаг!», били прямой наводкой по подвалам домов, где засели немцы.

На пути к Рейхстагу артиллеристы наткнулись на глубокий канал, заполненный водой. Мосты были взорваны. Командир дивизиона приказал гвардии ефрейтору Аносову перебраться на ту сторону канала и разведать обстановку. Ночью он по тавровой балке переполз через преграду, вскочил в подвал здания. Из соседнего дома били по наступающим два тяжёлых пулемёта, мелькали солдаты с фаустпатронами.

Вернулся, доложил ситуацию майору. На следующую ночь уже шесть разведчиков перебрались по балке через канал, протянули связь. Стали координировать огонь батареи по подвалам, где засели фашисты. Вскоре оттуда с поднятыми руками вышли оставшиеся в живых 18 фрицев.

1 мая над Рейхстагом взвилось Красное знамя. А полк Аносова двинулся дальше на запад, где на Эльбе встретился с американцами.

На пути к Кракову

Иннокентий Завьялов, студент 2-го курса Сахалинского нефтяного техникума, был призван в армию в августе 1942-го. По данным городского портала «Оха», в то время ему ещё не исполнилось 18 лет.

СПРАВКА.

Иннокентий Терентьевич Завьялов воевал с января 1943 года. В 1945-м – командир отделения 289-го Нарвского ордена Александра Невского стрелкового полка 120-й Гатчинской Краснознамённой стрелковой дивизии 117-го стрелкового корпуса 21-й армии 1-го Украинского фронта. Младший сержант.

289-й стрелковый полк с 12 января по 3 февраля 1945 года участвовал в Сандомирско-Силезской наступательной операции на территории Польши – этапе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Как говорится в рассекреченном журнале боевых действий 289-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии, 18 января передовой отряд полка, совершавший марш в направлении Кракова, вошёл в соприкосновение с противником на рубеже Пясечно, завязал бой, сбил его с занимаемых позиций. Отходя, немцы ставили заслоны и контратаками пытались остановить наступающих.

К исходу 18 января полк овладел населёнными пунктами Льготка Мурована, Пясечно и Морско.

На подходе к Влодовице противник оказал упорное сопротивление. Он имел до двух батальонов пехоты, батареи 105-мм орудий и 105-мм миномётов. Бой шёл весь день 19 января и до утра 20 января. Населённый пункт был взят.

В этом бою погиб командир отделения Иннокентий Завьялов. Похоронен, по данным книги «Оха – фронту», в местечке Влодовице.

Были ли у нашего земляка личные награды – неизвестно. Но соединение, где служил он, прошло славный боевой путь от Ленинграда до Германии, за мужество и героизм бойцов и командиров и полк, и дивизия отмечены орденами, им присвоены почётные наименования. В этом есть заслуга и охинца Иннокентия Завьялова.

Подготовил Вячеслав ЖЕРДЕВ.