Коробочка была не просто коробочкой

Более 60 лет в нашем сельском магазине работала семья Воробьевых (отец и мать), потом их сменили дочери и сослуживцы, и так до апреля нынешнего года. Ничего, кроме добра, мы, жители села, от них не видели, никогда не получали отказа.

Добрая душа у этих людей, они никогда не были равнодушными к сельским проблемам, не прятались от общественных работ. В прежние времена, когда не было сотовых телефонов, разрешали сельчанам пользоваться телефоном магазина и не брали с нас ни копейки. Помогали в горе. Если кто-то из жителей умирал, в магазине появлялась коробочка, в которую люди по желанию бросали денежки, кто сколько мог, для помощи родственникам умершего. Трудов для продавцов никаких, а эта коробочка очень помогала нуждающимся. В городе так не делается, но мы живем в селе, и все как родные.

Проблем с этой коробочкой никогда не было, но новая заведующая магазином объявила, что ей эти проблемы не нужны. Наверное, это «очень тяжело» поставить коробочку и через сутки передать ее по назначению, проявив неравнодушие и благородство. Так всегда делали бывшие работники магазина Любовь Федоровна Пальчикова, Галина Алексеевна Оршуш, Татьяна Алексеевна Егорова, Галина Анатольевна Мастюгова.

На днях в Успенском умер мужчина, и его сестра не смогла получить помощь от сельчан. Ведь не каждый решится идти в дом к родственникам умершего.

Хочется, чтобы новый трудовой коллектив магазина не забывал, что он работает в селе, и перенимал все лучшее от прежних работников магазина. Словом, был способен на добрые и благородные поступки и любовь к ближнему.

Татьяна Коляда, с. Успенское Анивского района.