Королева Книга в Стране читающего детства. В Южно-Сахалинске отметили открытие недели детской книги

Королева Книга и сказочные герои открыли неделю детской книги в концертном кинозале «Комсомолец». На празднике собрались победители областного конкурса «Лучший читатель – 2021». Один из призеров шестиклассник Максим Калистратов из Корсакова.

— Думаю, что лучшим читателем я смог стать из-за моей любви к книгам и потому что каждую неделю хожу в библиотеку, — говорит Максим. — Больше всего мне нравится жанр приключений. Любимого писателя нет. Каждый по-своему интересен.

Для ребят состоялась большая праздничная программа, во время которой они познакомились с литературными новинками, встретились со сказочными героями, приняли участие в игровом шоу. Студенты колледжа искусств подготовили театральный номер с Алисой из Страны чудес, волком и другими литературными персонажами. Они развлекали зрителей загадками, викторинами и танцами и вручили победителям дипломы и энциклопедии.

Сахалинские детские писатели Елена Намаконова и Анатолий Орлов встретились с лучшими читателями и порекомендовали детям читать как можно больше, чтобы вырасти образованными и разносторонними людьми.

— Праздник детской книги мотивирует ребят читать, развиваться и узнавать каждый день что-то новое, — отметила исполняющая обязанности областной детской библиотеки Оксана Корниенко. — Ведь книга — это настоящий друг, с которым не хочется расставаться. Она поймёт, поддержит и поможет найти ответы на все вопросы.

У недели детской книги история длиной в восемьдесят лет. Впервые она прошла в Москве в 1943 году по инициативе писателя Льва Кассиля.

Деревягина Дарина.