Коронавирус не имеет сезонности и возрастных ограничений, болеют и дети

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе обсудили ведущие сахалинские специалисты в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия и образования. Тревогу экспертов вызывает рост количества новых случаев болезни среди детей.

— За 2 года мы привыкли, что коронавирус мало поражает детей. Число несовершеннолетних, болеющих ковидом, у нас не превышало 8-10%. Резкий подъём заболеваемости мы увидели после новогодних каникул. На сегодня идёт прирост больных, как в стационарах, так и на амбулаторном лечении, — констатировала главный инфекционист области Оксана Солонина.

По мнению специалиста, результатом роста заболеваемости может стать увеличение не только легких и среднетяжелых форм, но и тяжёлых случаев, требующих госпитализации. Врач отмечает, что вирус не имеет сезонности и возрастных ограничений. Болеют, как маленькие дети до 2-х лет, так и школьники. Если говорить о клинической картине, она тоже претерпела изменения. Кроме насморка, встречается клиника отита, ларингита, гнойной ангины, Заболевание может начаться с кишечного синдрома.

— Нужно помнить о том, что случаи коронавирусной инфекции могут быть разной степени тяжести. Главная задача родителей – не заниматься самолечением и обратиться к специалистам. Источником инфекции может быть, как больной с яркими клиническими признаками заболевания, так и носитель инфекции без каких-либо проявлений, — пояснила начальник отдела регионального министерства здравоохранения Ирина Хегай.

Как известно, в регион поступило 480 доз вакцины «Спутник М» для защиты детей от коронавируса. В Южно-Сахалинске вакцинировано уже 211 детей. Всего по области собрано 806 заявлений на вакцинацию ребят. Как только поступит следующая партия препарата, она будет распределена по всем муниципальным образованиям, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.