Коронавирусные ограничения смягчены

Губернатор Валерий Лимаренко после получения рекомендаций областного управления Роспотребнадзора принял решение о смягчении коронавирусных ограничений.

В большинстве случаев использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и социальное дистанцирование теперь носит сугубо рекомендательный характер.

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и респираторов), а также соблюдение социальной дистанции для граждан остается обязательным только при нахождении в медицинских организациях, аптеках, при посещении учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием и летних загородных оздоровительных учреждений.

Изменения в указ губернатора Сахалинской области внесены в соответствии с предложениями регионального управления Роспот­ребнадзора.

Как напомнила пресс-служба областного правительства, в марте на островах отменили ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и разрешили общепиту работать ночью.

Ирина НОВИКОВА.