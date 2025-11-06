Корпус СахалинТеха принял студентов-испытателей

Это 50 студентов различных факультетов, проявивших себя как волонтёры. Их задача сейчас – помочь отладить быт и работу зданий студенческого городка перед заселением. Оно запланировано на конец нынешнего месяца.

Ключи от комнат в общежитиях в торжественной обстановке вручил губернатор Валерий Лимаренко.

Как рассказал руководитель СахалинТеха Александр Самардак, волонтёрам предстоит не только первыми заселиться в комфортные условия, но и стать настоящими экспертами по качеству. В течение ноября они должны будут в нагрузку к учебным заданиям протестировать работу всех систем: от обеспечения теплом и водой до эксплуатации бытовой техники, мебели и прачечных. То есть выявить мелкие недочёты, которые на первый взгляд не видны, но в дальнейшем могут создать проблемы и неудобства.

– Такой подход позволит к моменту массового заселения улучшить сервисы с учётом реального опыта первых жильцов, – пояснил Самардак. – Волонтёры обеспечат развёрнутую обратную связь подрядчикам и управляющей компании.

Сам студенческий городок закончили строить не так давно, рассчитан он на 1,5 тыс. мест, состоит из трёх корпусов по 8 этажей. Вторая очередь кампуса СахалинТех – научно-образовательный комплекс – войдёт в строй в следующем году и приятно удивит своими возможностями. К нему вполне подходит определение «беспрецедентный».

В кампус войдут учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал собраний на 700 мест, общественно-деловые пространства и оранжерея, которая будет доступна для всех желающих.

Площадь здания составит более 88 тыс. кв. метров, оно способно вместить 2400 студентов.

Появление кампуса стало возможным благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети». Его научный потенциал должен сформировать благоприятную среду для подготовки высококвалифицированных специалистов для Сахалина и Курил, повысить привлекательность СахГУ (на базе которого и создаётся СахалинТех) и снизить отток молодых кадров на материк.

Антон СМОЛЯКОВ.