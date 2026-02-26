Четверг, 26 февраля, 2026
Домой Лента событий

Корреспондент газеты «Советский Сахалин» испытала на себе фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лёд»

Суббота, 7 утра. Команда «Карамы» в полном составе отправляется на реку Найба в Долинском районе. Здесь стартует XV юбилейный фестиваль любительской зимней рыбалки «Сахалинский лёд».

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО…

В Долинске – пробки. Многие, как и мы, с нетерпением ждали этот день. Но у Найбы парковка организована заранее – места хватает, приезжать за несколько часов до начала не стоило. На льду – палатки, сцена, развлекательные зоны, а главное – сотни команд, готовых к старту.

Впервые на фестивале поставили металлодетекторы. У каждого – буры, снасти, сумки, которые «фонят» на досмотре. Но система работает чётко и очередь движется быстро.

Команда «Карамы».

В команде «Карамы» четверо: Андрей, Илья, Ольга и я – капитан. Быстро получаю стартовый пакет с необходимым инвентарём: брендированный вкладыш, пломба для него, линейка для измерения рыбы, майки с номером и бейдж капитана. Достаю из лототрона номерок 259 – теперь это наша лунка.

Осматриваюсь на территории фестиваля. Тут и детские и взрослые развлечения есть. Каждый найдёт, чем заняться. Но вот только рыбалка превыше всего, судя по тому, как каждый скорее выискивает подходящее местечко.

Сокомандники тем временем рыбачат. Илья – почти новичок в этом деле: второй раз в жизни на зимней рыбалке, но настроен решительно. Пройдя быстрый инструктаж, сразу приступает к вылову наваги. Я тоже присоединяюсь к «тренировке». Однако пока у всех клюёт, у меня пусто. Навага даже наживку не съедает.

В ПРЕВКУШЕНИИ НАЧАЛА

Перед началом командных состязаний относим лишние вещи и утренний улов в машину. Полное ведро наваги – хороший знак. По пути пересекаемся с организатором мероприятия арезидент АРСО Максимом Козловым.

– Вон сколько уже наловили! – удивляется он. – Буду пристально за вами смотреть, чтобы не мухлевали!

– Не переживайте, мы честные игроки, – смеёмся в ответ.

На месте сбора команд напряжение растёт.  Народ ждёт, когда запустят на зону соревнований. Илья решил выделиться – стоит в костюме медведя, вызывая улыбки у окружающих. В толпе раздается голос девочки:

– А это Чебурашка или медведь?

– Чебурашка, – отвечают ей.

– А почему он чёрный?

– Старый потому что, – смеёмся мы.

Зону соревнований поделили на секции по 50 команд, так проще ориентировать в поисках своего номера. Наша лунка почти в самом конце.

Рядом болтает забавный мужчина с номером 251 – ближайшей лункой у старта. Шутит, что впервые на рыбалке и что, судя по нашему номеру, мы будем закрывать его от ветра.  А мы сетуем, что пока все добегут до своего места, его либо затопчут, либо же он всю рыбу выловит.

Первый победитель соревнований «Сахалинский лед» Яков Франк.

Оказалось, перед нами Яков Франк, первый победитель «Сахалинского льда» в 2012 году, серебряный призёр 2017 года. Уже 15-й раз участвует. Его команда, «Любители», настроена на победу, но рада просто быть здесь.

НА СТАРТ… ВНИМАНИЕ…

Шаманы с бубнами окуривают участников травами. Звенит выстрел – и 281 команда (1124 человека) мгновенно ринулись к лункам.

Я подбегаю первая, раскидываю снег ногами. Ольга – вторая, достаёт снасти. Тем временем Илья приступает к бурению, только не получается у него ничего. Где-то слышен голос Андрея.

– Не в ту сторону буришь! – смеясь, кричит он.

Боевые позиции заняты. Но клёва почти нет. Смотрим на другие команды: у кого-то одна рыбина лежит на льду, у кого-то ничего. Илье, как новичку в этом деле, везёт больше всего. У меня же ни одного хвоста! Сокомандники смеются: «Капитан команды, а ловить не умеет».

Через полчаса – финальный сигнал. Улов складываем в мешок, выбираем самую крупную и идём на взвешивание.

Наш результат – 3 килограмма ровно. Самая большая наважка вышла на 36 сантиметров. У других команд результаты ещё скромнее.

– То ли опыта не хватило, то ли удачи, – сетует Галина Меркулова из команды «Наважные». – Да и ладно, зато отдыхаем, дышим свежим воздухом и позитивом заряжаемся.

Спустя время объявлять топ-50 команд. На экране таблица. Номера 259 нет. Досадно, со сцены раздается «Девяносто, «Карамы». Я замираю на месте, мурашки по коже. Команда не понимает, точно ли они услышали то, что услышали.

ВОТ ОН – БИАТЛОН

Выбираем представителя – естественно, Илья. Он уже научился и бурить, и ловить. Да и удача вокруг него сегодня бродит. Объясняем правила, собираем – и он на старт, а мы поддерживать.

Эта часть соревнований – завораживающее зрелище. Десятки мужчин, наперегонки, бегут к первой секции, забуривают лунку, вытягивают рыбину и спешат дальше.

Пока Илья рыбачит во второй секции, финиш пересекает Михаил Кузмин и забирает главный приз в один миллион рублей. Но сокомандник не расстраивается и с улыбкой идёт наблюдать соревнования дальше.

Победитель фестиваля Михаил Кузьмин.

Следом начинается женский биатлон. Ольга – в деле. Я тоже решаю участвовать. Нам чуть проще – не надо бурить лунки. По команде бегу со всех ног, перепрыгиваю через упавшие вещи, Ольга скользит на коленях, занимая место у лунки прямо перед соперницей. Азарт затмевает всё.

Пару минут, и я уже во второй секции. Готовлюсь бежать дальше, но… Финиш уже пересечён Зинаидой Чаузовой.

Проиграла – но не жалко. В итоге у нас 47-е место в командном зачете (в прошлом году были 132-е), второй сектор в мужском биатлоне, в женском – третий (годом ранее дальше первого не прошли).

Установили личные рекорды, наловили рыбы, зарядились позитивом, поверили в себя. В следующий раз приедем обязательно ещё.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

DCIM100MEDIADJI_0113.JPG
DCIM100MEDIADJI_0092.JPG
DCIM100MEDIADJI_0089.JPG

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ