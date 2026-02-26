Корреспондент газеты «Советский Сахалин» испытала на себе фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лёд»

Суббота, 7 утра. Команда «Карамы» в полном составе отправляется на реку Найба в Долинском районе. Здесь стартует XV юбилейный фестиваль любительской зимней рыбалки «Сахалинский лёд».

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО…

В Долинске – пробки. Многие, как и мы, с нетерпением ждали этот день. Но у Найбы парковка организована заранее – места хватает, приезжать за несколько часов до начала не стоило. На льду – палатки, сцена, развлекательные зоны, а главное – сотни команд, готовых к старту.

Впервые на фестивале поставили металлодетекторы. У каждого – буры, снасти, сумки, которые «фонят» на досмотре. Но система работает чётко и очередь движется быстро.

В команде «Карамы» четверо: Андрей, Илья, Ольга и я – капитан. Быстро получаю стартовый пакет с необходимым инвентарём: брендированный вкладыш, пломба для него, линейка для измерения рыбы, майки с номером и бейдж капитана. Достаю из лототрона номерок 259 – теперь это наша лунка.

Осматриваюсь на территории фестиваля. Тут и детские и взрослые развлечения есть. Каждый найдёт, чем заняться. Но вот только рыбалка превыше всего, судя по тому, как каждый скорее выискивает подходящее местечко.

Сокомандники тем временем рыбачат. Илья – почти новичок в этом деле: второй раз в жизни на зимней рыбалке, но настроен решительно. Пройдя быстрый инструктаж, сразу приступает к вылову наваги. Я тоже присоединяюсь к «тренировке». Однако пока у всех клюёт, у меня пусто. Навага даже наживку не съедает.

В ПРЕВКУШЕНИИ НАЧАЛА

Перед началом командных состязаний относим лишние вещи и утренний улов в машину. Полное ведро наваги – хороший знак. По пути пересекаемся с организатором мероприятия арезидент АРСО Максимом Козловым.

– Вон сколько уже наловили! – удивляется он. – Буду пристально за вами смотреть, чтобы не мухлевали! – Не переживайте, мы честные игроки, – смеёмся в ответ.

На месте сбора команд напряжение растёт. Народ ждёт, когда запустят на зону соревнований. Илья решил выделиться – стоит в костюме медведя, вызывая улыбки у окружающих. В толпе раздается голос девочки:

– А это Чебурашка или медведь? – Чебурашка, – отвечают ей. – А почему он чёрный? – Старый потому что, – смеёмся мы.

Зону соревнований поделили на секции по 50 команд, так проще ориентировать в поисках своего номера. Наша лунка почти в самом конце.

Рядом болтает забавный мужчина с номером 251 – ближайшей лункой у старта. Шутит, что впервые на рыбалке и что, судя по нашему номеру, мы будем закрывать его от ветра. А мы сетуем, что пока все добегут до своего места, его либо затопчут, либо же он всю рыбу выловит.

Оказалось, перед нами Яков Франк, первый победитель «Сахалинского льда» в 2012 году, серебряный призёр 2017 года. Уже 15-й раз участвует. Его команда, «Любители», настроена на победу, но рада просто быть здесь.

НА СТАРТ… ВНИМАНИЕ…

Шаманы с бубнами окуривают участников травами. Звенит выстрел – и 281 команда (1124 человека) мгновенно ринулись к лункам.

Я подбегаю первая, раскидываю снег ногами. Ольга – вторая, достаёт снасти. Тем временем Илья приступает к бурению, только не получается у него ничего. Где-то слышен голос Андрея.

– Не в ту сторону буришь! – смеясь, кричит он.

Боевые позиции заняты. Но клёва почти нет. Смотрим на другие команды: у кого-то одна рыбина лежит на льду, у кого-то ничего. Илье, как новичку в этом деле, везёт больше всего. У меня же ни одного хвоста! Сокомандники смеются: «Капитан команды, а ловить не умеет».

Через полчаса – финальный сигнал. Улов складываем в мешок, выбираем самую крупную и идём на взвешивание.

Наш результат – 3 килограмма ровно. Самая большая наважка вышла на 36 сантиметров. У других команд результаты ещё скромнее.

– То ли опыта не хватило, то ли удачи, – сетует Галина Меркулова из команды «Наважные». – Да и ладно, зато отдыхаем, дышим свежим воздухом и позитивом заряжаемся.

Спустя время объявлять топ-50 команд. На экране таблица. Номера 259 нет. Досадно, со сцены раздается «Девяносто, «Карамы». Я замираю на месте, мурашки по коже. Команда не понимает, точно ли они услышали то, что услышали.

ВОТ ОН – БИАТЛОН

Выбираем представителя – естественно, Илья. Он уже научился и бурить, и ловить. Да и удача вокруг него сегодня бродит. Объясняем правила, собираем – и он на старт, а мы поддерживать.

Эта часть соревнований – завораживающее зрелище. Десятки мужчин, наперегонки, бегут к первой секции, забуривают лунку, вытягивают рыбину и спешат дальше.

Пока Илья рыбачит во второй секции, финиш пересекает Михаил Кузмин и забирает главный приз в один миллион рублей. Но сокомандник не расстраивается и с улыбкой идёт наблюдать соревнования дальше.

Следом начинается женский биатлон. Ольга – в деле. Я тоже решаю участвовать. Нам чуть проще – не надо бурить лунки. По команде бегу со всех ног, перепрыгиваю через упавшие вещи, Ольга скользит на коленях, занимая место у лунки прямо перед соперницей. Азарт затмевает всё.

Пару минут, и я уже во второй секции. Готовлюсь бежать дальше, но… Финиш уже пересечён Зинаидой Чаузовой.

Проиграла – но не жалко. В итоге у нас 47-е место в командном зачете (в прошлом году были 132-е), второй сектор в мужском биатлоне, в женском – третий (годом ранее дальше первого не прошли).

Установили личные рекорды, наловили рыбы, зарядились позитивом, поверили в себя. В следующий раз приедем обязательно ещё.

Анастасия КАРАМУШКИНА.