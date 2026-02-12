Корреспондент газеты «Советского Сахалина» провела ночь в рейде ДПС

В ночь с пятницы на субботу, когда непогода сковала Южно-Сахалинск, экипажи ДПС вышли на профилактическое патрулирование. Часть сотрудников направились на перекрытие опасных участков – традиционно это направления северо-западного объезда, Троицкое – Новотроицкое, Лиственничное – Охотское, трасса Южно-Сахалинск – Оха. Остальные остались обеспечивать безопасность в городе.

Перед выходом на маршрут – общее собрание в актовом зале. Начальник отдела ДПС по Сахалинской области Олег Кан распределяет экипажи по районам и ставит задачи. Каждый инспектор получает ориентировку кто из жителей находятся в розыске, какие автомобили разыскивают.

Корреспондент «Советского Сахалина» отправляется в рейд по городским улицам с заместителем начальника отдела ДПС Павлом Рожновым. За окном тем временем набирает обороты метель, улицы опустели, а светофоры одиноко переключают сигналы.

Такие мероприятия проводятся для профилактики правонарушений: проверяется наличие документов, состояние водителей (в том числе на алкоголь), соблюдение ПДД. Рейды проходят не реже двух раз в месяц, но особенно активно – в самые «горячие» дни: по пятницам и субботам. Тогда на улицы выходят не только сотрудники ДПС, но и подразделения ГАИ. Хотя основная нагрузка приходится на выходные, автомобилистам не стоит расслабляться. Случайная проверка может произойти в любой момент – бдительность сотрудников работает круглосуточно.

НА ГРАНИЦЕ ГОРОДА – ОСТАНОВКА

Первым делом наш экипаж отправляется на выезд из Южно-Сахалинска в сторону Долинска. На 13-м километре дороги – контрольный пост: машины не выпускают из города. Уже собралась очередь из десятков автомобилей, готовых выехать на север.

– Почему не пускаете? Нам всего лишь до Березняков! – возмущаются водители.

Многие, видимо, не понимают: запрет на выезд – это мера безопасности, а не ограничение свободы. Снежные заносы и ограниченная видимость делают движение опасным даже для опытных водителей.

Имеющим прописку в Березняках разрешают продолжить путь под сопровождением экипажа ДПС. Однако некоторые, проскочив мимо полицейской машины, рванули дальше – в сторону Долинска, игнорируя правила и рискуя попасть в ДТП.

Тут сквозь пургу в сторону Березняков шагает мужчина. В темноте его можно заметить только благодаря фонарику в руке. Экипаж останавливается, предлагает подвезти. Неожиданно мужчина отказывается: «Надо было раньше!». Гадаем, что имелось в виду: раньше увидеть его и предложить помощь?

НАРУШАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

В районе Новоалександровска экипаж остановил автомобиль, за рулём которого подросток. По всей видимости, юноша рассчитывал, что в такую погоду и в такое время его никто не заметит. Но… Мимо патруля не проскочить.

Родители пришли быстро. С составлением протокола согласились. Транспорт был отправлен на штрафстоянку. Теперь подростка и его родителей ждёт административная ответственность и штраф.

Сотрудники ДПС отмечают: случаи управления автомобилем несовершеннолетними происходят регулярно, особенно в тёплое время года. Чаще всего дети садятся за руль мопедов, купленных родителями. И попадают в аварии.

Казалось, главная проблема – пьяные водители – обошла ночь стороной. Но уже вскоре один из них был задержан на улице Тихоокеанской. Прямо неподалёку от его дома. Отрицать своё состояние не стал – в салоне витал характерный запах алкоголя.

Инспекторы провели всё по инструкции: задержанному зачитали права и обязанности, проверили работоспособность алкотестера, провели освидетельствование на месте, оформили протокол. Для прозрачности процесса всё записывалось на видеорегистратор и мобильное устройство одного из инспекторов.

Результат: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,584 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Забрать его можно будет только после вытрезвления владельца, а ему – лишение прав на полтора года и штраф.

По данным ДПС, в 2025 году в Сахалинской области было возбуждено 2808 дел против пьяных водителей. Однако, как отмечают сотрудники, с каждым годом таких случаев становится меньше.

«СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНО ЕДЕТ»

На перекрёстке проспектов Мира и Победы экипаж останавливает автомобиль с невключенными фарами. После проверки документов и предупреждения водитель был отпущен – при условии, что включит свет. Обычная процедура.

На вопрос, как полицейские выбирают автомобиль для проверки, инспекторы ДПС с улыбкой отвечают: «Опыт».

Некоторые машины они уже знают «в лицо» – водители регулярно нарушают правила. В других случаях срабатывает профессиональная интуиция: что-то в их поведении кажется подозрительным. Но во время профилактических мероприятий экипажи работают по принципу всеобщей проверки.

Вскоре инспектор остановил ещё одну машину – без видимых нарушений. Причина? «Слишком правильная езда».

– Нарушаешь – останавливаете, делаешь всё по правилам – тоже останавливаете? – интересуюсь я. – А ты бы ночью на пустой дороге при каждом перестроении включала поворотник? – вопросом на вопрос отвечает инспектор. – Я и во дворе всегда включаю… – Тогда бы и тебя остановили, – парирует он.

Опытные сотрудники ДПС знают: когда водитель внезапно начинает педантично выполнять все правила, вплоть до излишних включений поворотников, что-то за этим может скрываться. Психология.

ГЕРОИ НЕ НОСЯТ ПЛАЩИ

Около двух часов ночи в дежурную часть поступает сообщение от одного из экипажей: на улице Памятной притулившийся к столбу мужчина настолько пьян, что не в силах самостоятельно передвигаться. Нужна «скорая помощь».

Немедленно вызвали медиков. Посадили человека в автомобиль, чтобы окончательно не замёрз.

Попытались установить его личность: откуда он, как его зовут, куда нужно доставить. Однако внятного ответа получить не удалось.

Через несколько минут прибыла бригада медиков. Мужчину передали специалистам, они сопроводили гуляку в вытрезвитель для дальнейшего наблюдения и оказания специализированной помощи.

Даже в непогоду многие продолжали пренебрегать безопасностью – как своей, так и окружающих. Не сиделось дома и пьяным водителям, и тем, кто лишён прав.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Фото и видео автора.

ИТОГИ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Этот ночной рейд дорожно-патрульной службы, который продолжался до 7 утра, выявил значительное количество нарушений правил дорожного движения. Всего инспекторами зафиксировано:

6 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

7 человек за рулём без права управления (не имели прав или были лишены);

3 владельца, не зарегистрировавших свои транспортные средства;

1 автомобиль с чрезмерной тонировкой стёкол;

2 машины без государственных номеров;

2 водителя, не оформивших полис ОСАГО;

1 автомобилист, проехавший на запрещающий сигнал светофора;

2 водителя, выехавших на встречную полосу движения.

7 транспортных средств были эвакуированы на штрафстоянку.