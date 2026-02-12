Корреспондент газеты «Советского Сахалина» провела ночь в рейде ДПС

В ночь с пятницы на субботу, когда непогода сковала Южно-Сахалинск, экипажи ДПС вышли на профилактическое патрулирование. Часть сотрудников направились на перекрытие опасных участков – традиционно это направления северо-западного объезда, Троицкое – Новотроицкое, Лиственничное – Охотское, трасса Южно-Сахалинск – Оха. Остальные остались обеспечивать безопасность в городе.
Перед выходом на маршрут – общее собрание в актовом зале. Начальник отдела ДПС по Сахалинской области Олег Кан распределяет экипажи по районам и ставит задачи. Каждый инспектор получает ориентировку кто из жителей находятся в розыске, какие автомобили разыскивают.
Корреспондент «Советского Сахалина» отправляется в рейд по городским улицам с заместителем начальника отдела ДПС Павлом Рожновым. За окном тем временем набирает обороты метель, улицы опустели, а светофоры одиноко переключают сигналы.
Такие мероприятия проводятся для профилактики правонарушений: проверяется наличие документов, состояние водителей (в том числе на алкоголь), соблюдение ПДД. Рейды проходят не реже двух раз в месяц, но особенно активно – в самые «горячие» дни: по пятницам и субботам. Тогда на улицы выходят не только сотрудники ДПС, но и подразделения ГАИ. Хотя основная нагрузка приходится на выходные, автомобилистам не стоит расслабляться. Случайная проверка может произойти в любой момент – бдительность сотрудников работает круглосуточно.
НА ГРАНИЦЕ ГОРОДА – ОСТАНОВКА
Первым делом наш экипаж отправляется на выезд из Южно-Сахалинска в сторону Долинска. На 13-м километре дороги – контрольный пост: машины не выпускают из города. Уже собралась очередь из десятков автомобилей, готовых выехать на север.
– Почему не пускаете? Нам всего лишь до Березняков! – возмущаются водители.
Многие, видимо, не понимают: запрет на выезд – это мера безопасности, а не ограничение свободы. Снежные заносы и ограниченная видимость делают движение опасным даже для опытных водителей.
Имеющим прописку в Березняках разрешают продолжить путь под сопровождением экипажа ДПС. Однако некоторые, проскочив мимо полицейской машины, рванули дальше – в сторону Долинска, игнорируя правила и рискуя попасть в ДТП.
Тут сквозь пургу в сторону Березняков шагает мужчина. В темноте его можно заметить только благодаря фонарику в руке. Экипаж останавливается, предлагает подвезти. Неожиданно мужчина отказывается: «Надо было раньше!». Гадаем, что имелось в виду: раньше увидеть его и предложить помощь?
НАРУШАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
В районе Новоалександровска экипаж остановил автомобиль, за рулём которого подросток. По всей видимости, юноша рассчитывал, что в такую погоду и в такое время его никто не заметит. Но… Мимо патруля не проскочить.
Родители пришли быстро. С составлением протокола согласились. Транспорт был отправлен на штрафстоянку. Теперь подростка и его родителей ждёт административная ответственность и штраф.
Сотрудники ДПС отмечают: случаи управления автомобилем несовершеннолетними происходят регулярно, особенно в тёплое время года. Чаще всего дети садятся за руль мопедов, купленных родителями. И попадают в аварии.
Казалось, главная проблема – пьяные водители – обошла ночь стороной. Но уже вскоре один из них был задержан на улице Тихоокеанской. Прямо неподалёку от его дома. Отрицать своё состояние не стал – в салоне витал характерный запах алкоголя.
Инспекторы провели всё по инструкции: задержанному зачитали права и обязанности, проверили работоспособность алкотестера, провели освидетельствование на месте, оформили протокол. Для прозрачности процесса всё записывалось на видеорегистратор и мобильное устройство одного из инспекторов.
Результат: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,584 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Забрать его можно будет только после вытрезвления владельца, а ему – лишение прав на полтора года и штраф.
По данным ДПС, в 2025 году в Сахалинской области было возбуждено 2808 дел против пьяных водителей. Однако, как отмечают сотрудники, с каждым годом таких случаев становится меньше.
«СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНО ЕДЕТ»
На перекрёстке проспектов Мира и Победы экипаж останавливает автомобиль с невключенными фарами. После проверки документов и предупреждения водитель был отпущен – при условии, что включит свет. Обычная процедура.
На вопрос, как полицейские выбирают автомобиль для проверки, инспекторы ДПС с улыбкой отвечают: «Опыт».
Некоторые машины они уже знают «в лицо» – водители регулярно нарушают правила. В других случаях срабатывает профессиональная интуиция: что-то в их поведении кажется подозрительным. Но во время профилактических мероприятий экипажи работают по принципу всеобщей проверки.
Вскоре инспектор остановил ещё одну машину – без видимых нарушений. Причина? «Слишком правильная езда».
– Нарушаешь – останавливаете, делаешь всё по правилам – тоже останавливаете? – интересуюсь я.
– А ты бы ночью на пустой дороге при каждом перестроении включала поворотник? – вопросом на вопрос отвечает инспектор.
– Я и во дворе всегда включаю…
– Тогда бы и тебя остановили, – парирует он.
Опытные сотрудники ДПС знают: когда водитель внезапно начинает педантично выполнять все правила, вплоть до излишних включений поворотников, что-то за этим может скрываться. Психология.
ГЕРОИ НЕ НОСЯТ ПЛАЩИ
Около двух часов ночи в дежурную часть поступает сообщение от одного из экипажей: на улице Памятной притулившийся к столбу мужчина настолько пьян, что не в силах самостоятельно передвигаться. Нужна «скорая помощь».
Немедленно вызвали медиков. Посадили человека в автомобиль, чтобы окончательно не замёрз.
Попытались установить его личность: откуда он, как его зовут, куда нужно доставить. Однако внятного ответа получить не удалось.
Через несколько минут прибыла бригада медиков. Мужчину передали специалистам, они сопроводили гуляку в вытрезвитель для дальнейшего наблюдения и оказания специализированной помощи.
Даже в непогоду многие продолжали пренебрегать безопасностью – как своей, так и окружающих. Не сиделось дома и пьяным водителям, и тем, кто лишён прав.
Анастасия КАРАМУШКИНА.
Фото и видео автора.
ИТОГИ ПАТРУЛИРОВАНИЯ
Этот ночной рейд дорожно-патрульной службы, который продолжался до 7 утра, выявил значительное количество нарушений правил дорожного движения. Всего инспекторами зафиксировано:
- 6 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
- 7 человек за рулём без права управления (не имели прав или были лишены);
- 3 владельца, не зарегистрировавших свои транспортные средства;
- 1 автомобиль с чрезмерной тонировкой стёкол;
- 2 машины без государственных номеров;
- 2 водителя, не оформивших полис ОСАГО;
- 1 автомобилист, проехавший на запрещающий сигнал светофора;
- 2 водителя, выехавших на встречную полосу движения.
7 транспортных средств были эвакуированы на штрафстоянку.