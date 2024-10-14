Вторник, 15 октября, 2024
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АКЦЕНТ

Корреспонденты «Советского Сахалина» провели несколько часов на учениях роты солдат-срочников

Взвод занимает места в боевых машинах.

На полигоне недалеко от областного центра военнослужащих по призыву учат всем азам военного дела. В сентябре журналисты «Советского Сахалина» привезли солдатам-срочникам индивидуальные аптечки для оказания первой помощи в полевых условиях. Теперь же приехали сюда посмотреть, как проходят учения.

Дорога на «металлах»

Здесь всё по-настоящему: техника, автоматы и гранатомёты. Условия близки к боевым.

Коротко ход учений можно уложить в несколько предложений. Противник начал наступать в направлении от села Троицкого в окрестностях областной столицы до Анивы. Численность вражеских войск – примерно батальон, это больше роты. Военнослужащим нужно было остановить или максимально замедлить его продвижение.ъ

Армейская молодёжь любит пошутить.

На карте руководителя занятий, начальника штаба части, расположившегося на командном пункте, всё выглядело предельно ясно и понятно. Один взвод из состава роты выдвигается на дальний рубеж (километров около пяти), два других занимают позиции на высотках недалеко от командного пункта и готовятся к обороне.

– Учения они на то и учения, чтобы видеть свои ошибки и исправлять их, – говорит руководитель занятий подчинённым. – Поэтому не надо показухи.

Второму взводу Антона предстояло выдвинуться на дальние подступы. Для него, как и для командира роты Сергея – это первые серьёзные испытания в качестве командиров. Оба молодые лейтенанты, служат на Сахалине после военного училища.

Невдалеке стоят готовыми «металлы» – так военные между собой называют тягачи МТЛБ. Расшифровывается название этой техники как многоцелевой тягач лёгкий бронированный. По сути – трактор, только покрытый лёгкой бронёй, смеются солдаты. Но тягач показывает себя хорошо.

Погрузка и выгрузка МТЛБ должны проходить быстро, согласно нормативам. Пока не дали приказ выдвигаться в заданный район, взвод несколько раз потренировался на время.

– Неплохо, но поработать ещё есть над чем, – сдержанно похваливает солдат командир взвода. – Это будет заданием для командиров отделений.

Журналисту определено ехать на тягаче вместе с ним. При росте в 180 см забраться на крышу по времени побольше, чем сесть в автомобиль. Ещё некоторое время требуется, чтобы найти более менее удобное место для ног…

Советуют держаться за поднятую и поставленную на фиксатор крышку. Ещё одной опорой может служить бревно, прикреплённое к краю МТЛБ, оно предназначено для самопомощи, когда техника завязнет.

Рядом на крыше тягача – наблюдатель, который должен вовремя замечать дроны и другое изменение обстановки.

Потряхивает, но нужно крепко держаться за опоры. Затяжной подъём, за ним – такой же затяжной спуск. Просто аттракцион «русские горки».

Но вот звучит команда «к машине», затем приказ занять круговую оборону – недалеко обнаружен противник. Солдаты скрываются в зарослях растущей по обочинам травы. В неприятеля начинают стрелять холостыми патронами. Для них в стволы автоматов вставлены специальные насадки.

Шелест от выстрела

Подразделение начинает наступление.

– Вперёд пошла разведка, задача остальных – не отставать от неё и в то же время не приближаться вплотную, – объясняет Антон. – Взвод должен идти не как попало, а по науке. Двигаться так, чтобы видеть друг друга и при стрельбе не попасть в своего.

Вместе с Антоном действия подчинённых контролируют его заместитель Сергей, командиры отделений Константин и Андрей. Воины побывали на СВО. Им как никому другому понятно, насколько важна слаженность в боевом строю.

Такие люди – надёжная опора для молодого командира взвода. У Константина на рукаве формы – нашивка «За Орду». Каково её происхождение?

– Когда СВО началась, нас на той стороне стали называть орками, – с улыбкой поясняет он. – Вот мы и решили: раз назвали нас орками, то мы образуем Орду. Поэтому со службы я не уйду, пока спецоперация не закончится. А как иначе?

Константин – внук знаменитого Николая Степановича Наумова, участника войны, прожившего больше ста лет. Нужно, образно говоря, держать марку.

И вот дан приказ атаковать врага. Эффектнее всего – выстрел из гранатомёта. Звучит команда, на подготовку уходит меньше минуты, выкрик бойца «выстрел», и граната уже попала в цель на склоне. Макет поражён, и пространство рядом с ним становится чёрным.

Бой ещё продолжается, а поражающий эффект от гранатомёта превзошёл все ожидания – вместе с «неприятелем» начала гореть трава. Подобные происшествия на учениях не редкость, у военных есть свои подразделения, ответственные за состояние лесов и тушение пожаров. Они приступили к тушению, а борьба с противником продолжилась.

Обход по водоёму

По пути в окоп к третьему взводу под руководством гвардии лейтенанта с позывным «Дефис» покатилась граната. Конечно, это был муляж. Но парни разбежались в разные стороны, подальше от боевого припаса.

Взвод дошёл до места, получил задание от командира и отправился на боевые позиции.

– Наша задача – не допустить прорыва противника к нам и в тыл. В тылу сидят наши матери, сёстры, – серьёзно сказал гвардии лейтенант.

Здесь всё воспринималось, как на поле боя: впереди враги, позади свои, которых надо защитить. Перед окопом – поле с ориентирами (развилка дорог, разрушенные мотолыги, мачты, зелёная будка, одиноко стоящий знак и расставленные повсюду мишени). Взводный всё чётко обозначил: куда смотреть, куда стрелять, на что обращать внимание.

Между тем второй взвод получил приказ выдвигаться в указанный на карте район по речке и быть готовым вступить в бой, поскольку возможно появление диверсионно-разведывательной группы противника.

Антону и его подчинённым довелось снова занимать круговую оборону, защищаться от атак дронов противника (их роль отвели двум шарам на привязи), попасть под артиллерийский обстрел (залпы имитировал учебный заряд) и оказать помощь раненому.

Журналист – 300!

Один из важнейших навыков военных – оказание первой медицинской помощи себе и товарищу. Отрабатывать этот момент начали с первых же минут, как оказались в окопе. Самое главное, правильно наложить жгут и не дать раненому истечь кровью.

Вариаций прилёта «шальной пули» было множество. Кого-то «ранило» в руку, кого-то – в ногу, а кто-то вообще оказался с оторванной конечностью. Испробовав друг на друге жгутирование, добрались и до журналиста. Военные – народ с юмором. И подшутить над гражданскими не упускают возможности, особенно когда те ничего не ожидают.

Пока Анастасия наблюдала за перемещением солдат, поступило указание от взводного: «Журналист – 300! Левую руку ранило». Она не сразу поняла, что речь о ней. Подбегает солдат и накладывает ей на руку жгут. Тут раздаётся следующий приказ: «Журналист – 300! Правую руку оторвало». Подбегает уже другой боец и начинает спасательные манипуляции.

Но и на этом командир не остановился. По легенде у журналиста также оторвало обе ноги. Окончание операции корреспондент встретила в блиндаже в обществе других «эвакуированных».

День проходит так…

Подобные учения у солдат-срочников проходят регулярно. Всё включено в распорядок дня.

В 6 утра у них подъём, утренний туалет, уборка помещений и завтрак. Затем получают оружие, бронежилеты и каски, без которых не проводится ни одно полевое занятие. Идут на построение, где проверяют всё снаряжение и обмундирование. А дальше солдат ждут занятия.

Учатся они всему, что требуется бойцу: стрельбе, тактике, медицине… Даже ориентации в лесу по компасу.

После обеда опять учёба… Отбой в 22 часа.

На выходных, обычно в воскресенье, к местным ребятам приезжают их близкие.

Евгений АВЕРИН, Анастасия КАРАМУШКИНА, наши специальные корреспонденты.

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23 сентября 2024 – «Советский Сахалин» передал защитникам Родины аптечки, собранные журналистами

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