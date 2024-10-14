Корреспонденты «Советского Сахалина» провели несколько часов на учениях роты солдат-срочников

На полигоне недалеко от областного центра военнослужащих по призыву учат всем азам военного дела. В сентябре журналисты «Советского Сахалина» привезли солдатам-срочникам индивидуальные аптечки для оказания первой помощи в полевых условиях. Теперь же приехали сюда посмотреть, как проходят учения.

Дорога на «металлах»

Здесь всё по-настоящему: техника, автоматы и гранатомёты. Условия близки к боевым.

Коротко ход учений можно уложить в несколько предложений. Противник начал наступать в направлении от села Троицкого в окрестностях областной столицы до Анивы. Численность вражеских войск – примерно батальон, это больше роты. Военнослужащим нужно было остановить или максимально замедлить его продвижение.ъ

На карте руководителя занятий, начальника штаба части, расположившегося на командном пункте, всё выглядело предельно ясно и понятно. Один взвод из состава роты выдвигается на дальний рубеж (километров около пяти), два других занимают позиции на высотках недалеко от командного пункта и готовятся к обороне.

– Учения они на то и учения, чтобы видеть свои ошибки и исправлять их, – говорит руководитель занятий подчинённым. – Поэтому не надо показухи.

Второму взводу Антона предстояло выдвинуться на дальние подступы. Для него, как и для командира роты Сергея – это первые серьёзные испытания в качестве командиров. Оба молодые лейтенанты, служат на Сахалине после военного училища.

Невдалеке стоят готовыми «металлы» – так военные между собой называют тягачи МТЛБ. Расшифровывается название этой техники как многоцелевой тягач лёгкий бронированный. По сути – трактор, только покрытый лёгкой бронёй, смеются солдаты. Но тягач показывает себя хорошо.

Погрузка и выгрузка МТЛБ должны проходить быстро, согласно нормативам. Пока не дали приказ выдвигаться в заданный район, взвод несколько раз потренировался на время.

– Неплохо, но поработать ещё есть над чем, – сдержанно похваливает солдат командир взвода. – Это будет заданием для командиров отделений.

Журналисту определено ехать на тягаче вместе с ним. При росте в 180 см забраться на крышу по времени побольше, чем сесть в автомобиль. Ещё некоторое время требуется, чтобы найти более менее удобное место для ног…

Советуют держаться за поднятую и поставленную на фиксатор крышку. Ещё одной опорой может служить бревно, прикреплённое к краю МТЛБ, оно предназначено для самопомощи, когда техника завязнет.

Рядом на крыше тягача – наблюдатель, который должен вовремя замечать дроны и другое изменение обстановки.

Потряхивает, но нужно крепко держаться за опоры. Затяжной подъём, за ним – такой же затяжной спуск. Просто аттракцион «русские горки».

Но вот звучит команда «к машине», затем приказ занять круговую оборону – недалеко обнаружен противник. Солдаты скрываются в зарослях растущей по обочинам травы. В неприятеля начинают стрелять холостыми патронами. Для них в стволы автоматов вставлены специальные насадки.

Шелест от выстрела

Подразделение начинает наступление.

– Вперёд пошла разведка, задача остальных – не отставать от неё и в то же время не приближаться вплотную, – объясняет Антон. – Взвод должен идти не как попало, а по науке. Двигаться так, чтобы видеть друг друга и при стрельбе не попасть в своего.

Вместе с Антоном действия подчинённых контролируют его заместитель Сергей, командиры отделений Константин и Андрей. Воины побывали на СВО. Им как никому другому понятно, насколько важна слаженность в боевом строю.

Такие люди – надёжная опора для молодого командира взвода. У Константина на рукаве формы – нашивка «За Орду». Каково её происхождение?

– Когда СВО началась, нас на той стороне стали называть орками, – с улыбкой поясняет он. – Вот мы и решили: раз назвали нас орками, то мы образуем Орду. Поэтому со службы я не уйду, пока спецоперация не закончится. А как иначе?

Константин – внук знаменитого Николая Степановича Наумова, участника войны, прожившего больше ста лет. Нужно, образно говоря, держать марку.

И вот дан приказ атаковать врага. Эффектнее всего – выстрел из гранатомёта. Звучит команда, на подготовку уходит меньше минуты, выкрик бойца «выстрел», и граната уже попала в цель на склоне. Макет поражён, и пространство рядом с ним становится чёрным.

Бой ещё продолжается, а поражающий эффект от гранатомёта превзошёл все ожидания – вместе с «неприятелем» начала гореть трава. Подобные происшествия на учениях не редкость, у военных есть свои подразделения, ответственные за состояние лесов и тушение пожаров. Они приступили к тушению, а борьба с противником продолжилась.

Обход по водоёму

По пути в окоп к третьему взводу под руководством гвардии лейтенанта с позывным «Дефис» покатилась граната. Конечно, это был муляж. Но парни разбежались в разные стороны, подальше от боевого припаса.

Взвод дошёл до места, получил задание от командира и отправился на боевые позиции.

– Наша задача – не допустить прорыва противника к нам и в тыл. В тылу сидят наши матери, сёстры, – серьёзно сказал гвардии лейтенант.

Здесь всё воспринималось, как на поле боя: впереди враги, позади свои, которых надо защитить. Перед окопом – поле с ориентирами (развилка дорог, разрушенные мотолыги, мачты, зелёная будка, одиноко стоящий знак и расставленные повсюду мишени). Взводный всё чётко обозначил: куда смотреть, куда стрелять, на что обращать внимание.

Между тем второй взвод получил приказ выдвигаться в указанный на карте район по речке и быть готовым вступить в бой, поскольку возможно появление диверсионно-разведывательной группы противника.

Антону и его подчинённым довелось снова занимать круговую оборону, защищаться от атак дронов противника (их роль отвели двум шарам на привязи), попасть под артиллерийский обстрел (залпы имитировал учебный заряд) и оказать помощь раненому.

Журналист – 300!

Один из важнейших навыков военных – оказание первой медицинской помощи себе и товарищу. Отрабатывать этот момент начали с первых же минут, как оказались в окопе. Самое главное, правильно наложить жгут и не дать раненому истечь кровью.

Вариаций прилёта «шальной пули» было множество. Кого-то «ранило» в руку, кого-то – в ногу, а кто-то вообще оказался с оторванной конечностью. Испробовав друг на друге жгутирование, добрались и до журналиста. Военные – народ с юмором. И подшутить над гражданскими не упускают возможности, особенно когда те ничего не ожидают.

Пока Анастасия наблюдала за перемещением солдат, поступило указание от взводного: «Журналист – 300! Левую руку ранило». Она не сразу поняла, что речь о ней. Подбегает солдат и накладывает ей на руку жгут. Тут раздаётся следующий приказ: «Журналист – 300! Правую руку оторвало». Подбегает уже другой боец и начинает спасательные манипуляции.

Но и на этом командир не остановился. По легенде у журналиста также оторвало обе ноги. Окончание операции корреспондент встретила в блиндаже в обществе других «эвакуированных».

День проходит так…

Подобные учения у солдат-срочников проходят регулярно. Всё включено в распорядок дня.

В 6 утра у них подъём, утренний туалет, уборка помещений и завтрак. Затем получают оружие, бронежилеты и каски, без которых не проводится ни одно полевое занятие. Идут на построение, где проверяют всё снаряжение и обмундирование. А дальше солдат ждут занятия.

Учатся они всему, что требуется бойцу: стрельбе, тактике, медицине… Даже ориентации в лесу по компасу.

После обеда опять учёба… Отбой в 22 часа.

На выходных, обычно в воскресенье, к местным ребятам приезжают их близкие.

Евгений АВЕРИН, Анастасия КАРАМУШКИНА, наши специальные корреспонденты.

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