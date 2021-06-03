Корсаковской городской прокуратурой проводится проверка по факту падения первоклассника с горки

Происшествие, в результате которого ребенок получил двойной перелом руки со смещением, произошло на территории корсаковской школы № 3 в детском лагере.

Ученику оказана оперативная помощь в Корсаковской ЦРБ, после чего он транспортирован в г. Южно-Сахалинск для оказания последующей необходимой медицинской помощи.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению образовательным учреждением основных гарантий прав ребенка, в том числе права на охрану здоровья.

При необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.