Корсакову дали газ. Газификация области продолжается

29 сентября в Корсакове в торжественной обстановке специалисты осуществили пуск газа на объекте «Газопровод-отвод и ГРС Корсаков». Это важный этап в газификации Корсакова и всей области. Газ в скором времени поступит в городскую сеть и станет доступен многим корсаковцам. Но не только это: газ придёт на новую газовую котельную и предстоящей зимой будет обогревать город.

Объект строители сдали в сжатые сроки. Присутствовавшие глава региона Валерий Лимаренко, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в выступлениях подчёркивали, что сделан очередной шаг на пути создания в области разветвленной системы газоснабжения потребителей. А впереди еще много работы, ни один из районов не должен остаться без газа.

Перед церемонией был организован пресс-тур для журналистов с посещением новой газовой котельной, у корреспондентов была возможность сравнить старое и новое, оценить появившиеся возможности котельной, которые многократно превышают те, что были прежде. Подробнее обо всем читайте в репортаже в ближайшем номере «Советского Сахалина».

К слову

Объект «Газопровод-отвод и ГРС Корсаков» построен в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021 – 2025 годы».

Строительство стало возможным благодаря инвестициям ПАО «Газпром». Застройщик — ООО «Газпром межрегионгаз», технический заказчик — ООО «Газпром газификация».

Производительность газораспределительной станции (ГРС) – 37,7 тыс. кубометров в час, протяженность газопровода-отвода – 2,3 километра. Ввод в эксплуатацию ГРС Корсаков дает возможность газифицировать потребителей 10 населенных пунктов в Корсаковском и одного — в Анивском районах.

В общей сложности можно подключить к сетевому газу 2800 домов и участков под индивидуальное жилищное строительство.

Владимир СЛАВИН.