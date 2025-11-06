Коршун Гоша нашел новый дом, или История большой командной работы

В конце августа в заповедник «Курильский» местные жители передали черного коршуна с травмой крыла. Птица (возраст до года) могла только слегка подлетывать над землей, но полноценно лететь не могла. Шансов на выживание у нее не было, и было принято решение об изъятии коршуна из естественной среды обитания, сообщила пресс-служба заповедника.

Почти полтора месяца сотрудники организации ухаживали за раненной птицей, пытаясь найти для нее новый дом. Заповедник не является реабилитационным центром для диких животных, но сотрудники попытались помочь бедолаге.

Первым шагом стал осмотр коршуна ветеринаром на станции по борьбе с болезнями животных. Предварительный диагноз (вывих плечевого сустава) подтвердил, что самостоятельно в естественной среде птице не выжить, необходимо лечение и длительная реабилитация.

Специалист по связям с общественностью Мария Наумова начала активно искать варианты, где коршуну Гоше могли бы помочь. Откликнулся Московский центр по реабилитации птиц. Сложность заключалась не только в поиске подходящего учреждения, но и в организации транспортировки. Птицу нужно было переправить двумя авиарейсами: до Сахалина и до Москвы.

Был готов помочь с перевозкой энтомолог, работавший в тот момент на Кунашире, поскольку сам собирался лететь в Москву. Однако потребовалось время на согласование всех деталей, оформление документов, и шанс был упущен. Также финансовый вопрос оставался открытым – в бюджет учреждения не заложены средства на содержание и транспортировку животных (билеты, корм и т.д.).

В поисках временного пристанища и возможного содействия заповедник обратился в Сахалинский зооботанический парк. Его сотрудники с пониманием отнеслись к ситуации. Не- смотря на то, что у них уже содержались два черных коршуна мужского пола, администрация зооботанического парка согласилась принять травмированную птицу на реабилитацию или передержку.

В конце сентября, благодаря помощи многих неравнодушных людей, оказавших содействие в транспортировке, Гошу переправили в Южно-Сахалинск и передали на попечение зооботанического парка.

Там ему сделали рентген. Оказалось, что у птицы перелом лучевой и локтевой костей в области локтя. Уже произошло укорочение крыла с изменением оси. Даже если бы операция по восстановлению крыла прошла успешно, летать и эффективно охотиться птица вряд ли бы смогла. Было принято решение оставлять Гошу в зооботаническом парке.

Сейчас состояние коршуна хорошее, он находится под постоянным присмотром ветеринаров, проводится ежедневный контроль за физиологическим состоянием животного, кормление и уборка помещения. Были выполнены все необходимые профилактические мероприятия, такие как витаминизация, дегельминтизация, отбор анализов для исключения инфекций.

— Животное находится на карантине, но уже скоро должно переместиться в вольер к другим своим сородичам. Пол птицы пока остается для нас загадкой. Дело в том, что у коршунов половой диморфизм практически отсутствует и определить пол возможно либо по анализу крови, либо по брачному поведению, — поделился Артем Перов, заместитель директора по общим вопросам Сахалинского зооботанического парка.

Если коршун Гоша все же окажется «Глафирой», сотрудники зооботанического парка надеются создать постоянную гнездящуюся пару.

Администрация заповедника благодарит всех неравнодушных, кто был частью этой истории! И выражает благодарность сотрудникам «Курильского»:

Марии Наумовой – за проявленную инициативу и координацию всех этапов спасения коршуна;

Сергею Стефанову и Дарье Чернышовой – за ежедневное кормление и наблюдение за состоянием животного;

Анастасии Циденковой – за консультационную и оперативную помощь;

Татьяне Давлетшиной – за безвозмездное предоставление запаса корма.

Людям и организациям, оказавшим содействие по спасению птицы:

Станции по борьбе с болезнями животных в пгт Южно-Курильск;

Местным жителям – Фомичеву Илье, Бардину Андрею, Денисову Евгению;

Московскому Центру помощи птицам;

Анастасии Потемкиной – организатору REPTILIUM;

Службе в пгт Южно-Курильск Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

И, конечно, благодарим Сахалинский зоологический парк, всех его сотрудников, на чьи плечи легла забота о птице!

Уважаемые водители!

Коршуны часто кормятся на проезжей части и обочинах дорог. Во время приближения автомобиля птица пугается и часто мечется. Взлетая, она может попасть в лобовое стекло или части кузова. Будьте внимательны, если видите рядом с дорогой птиц, сбавьте скорость заранее. Спасите жизнь!

СПРАВКА

Черный коршун (Milvus migrans) – хищная птица семейства ястребиных. В мире черный коршун распространен достаточно широко, хотя некоторые популяции испытывают резкое сокращение или колебания численности.

Курильские острова – одно из немногих мест, где черного коршуна можно встретить в любое время года. На большей части России, где обитают черные коршуны, они являются гнездящимися, но на зиму мигрируют в более теплые места.