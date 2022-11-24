Корюшковая похлебка по-сахалински

Для приготовления этого очень вкусного блюда, которое можно готовить и на домашней кухне, и в походных условиях потребуется:

примерно полкилограмма корюшки-малоротки;

6 столовых ложек соевого соуса;

3 столовые ложки майонеза;

1 стакан воды;

1 луковица средних размеров;

2 столовые ложки топленого или растительного масла;

молотый черный перец по вкусу.

Рыбу промываем, слегка проходимся ножом по боковушкам, чтобы удалить чешую. На этом точка, потрошить малоротку, удалять голову необязательно. В разогретую глубокую сковороду наливаем масло и выкладываем рыбу, каждую – спинкой вниз.

Тем временем быстро готовим соус: хорошенько перемешиваем воду, соевый соус, майонез, измельченный лук и молотый перец. Как только корюшка поджарилась, заливаем ее полученной смесью. Доводим содержимое сковородки до кипения, кипятим 7 минут. Вкуснейшая, ароматная похлебка готова! На все про все потребуется от силы 20 минут. Особого гарнира не требуется, можно просто есть рыбу, косточки которой размягчатся в процессе готовки, и закусывать свежим хлебом, макая его в соус. К слову, такую похлебку вполне можно готовить и из более крупной корюшки.

Вариация домашняя: запеканка из корюшки-малоротки

Дома, на кухне, попробуйте приготовить более сложное блюдо. Для этого нужно чуть скорректировать рецептуру: вместо воды использовать молоко или сливки. Для получения кислинки во вкусовой гамме можно добавить в соус немного сметаны. На первом этапе все готовится в том же порядке. Далее содержимое сковороды нужно переместить в посудину для запекания и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут.

Полученное блюдо будет существенно отличаться от похлебки – запеканка более густая и питательная. Ее можно подавать к столу и в таком виде, и с гарниром – например, отварным картофелем или пюре. Приятного аппетита!