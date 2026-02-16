Корюшковая рыбалка на юге Сахалина проходит по нестандартному сценарию

Начало большой корюшковой рыбалки на юге Сахалина выдалось своеобразным. Зубарь не образует, как бывало прежде, больших и устойчивых скоплений подо льдом припая. Такое впечатление, что рыба рассеяна по всему пространству. Вот что сообщил наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Отдельным счастливчикам удаётся найти рыбные места, но такие локальные группировки существуют от силы 1 – 3 дня, не более. В районе Стародубского, отмечают рыбаки, всё прибрежье забито активно кормящейся навагой, корюшка с трудом пробивается сквозь этот «строй». И подобное наблюдается дальше на север по побережью залива Терпения, вплоть до Пороная. Есть надежда, что до конца февраля ледовая обстановка изменится и можно будет результативно половить зубатую корюшку на припае залива Мордвинова.

В центральной и северной частях острова корюшковая рыбалка происходит по обычному зимнему сценарию. Известно, кстати, что зубарь в Ногликском районе крупнее, чем на юге.

В нынешнем сезоне, к слову, корюшка на юге попадается мельче обычного, в районе Лесного особи достигают 22 – 24 сантиметров. С чем это связано, науке ещё предстоит выяснить. Не хотелось бы, чтобы процесс происходил по приморскому сценарию, где из-за ранней весны стадо корюшки почти не пополняется молодью и её численность заметно снизилась.

Корюшку в феврале привлекают крючки с синеватым отливом, дополненные зелёной мохеровой нитью. На больших глубинах эффективно работают искусственные приманки «хаябуса», «крылышки». Ближе к марту есть смысл задействовать разные блёсны, например «иглы», собранные в гирлянды. Их «украшают» тёмно-зелёным мохером, а также искусственными, иногда светящимися плёнками, имитирующими мелких ракообразных.

Впрочем, хотя основной и желанный трофей во второй половине февраля – начале марта – крупная зубатая корюшка, но и кроме неё есть что половить во внутренних водоёмах и в морском прибрежье.

Во внутренних водоёмах с приближением весны происходят важные гидрологические процессы: постепенное потепление воды, оттаивание отдельных участков льда. Начинается миграция рыб разных видов. В нижние участки рек перемещаются, например, кунджа и южная мальма. В малых реках – Таранай, Ай, Лозовая, Мануй – в низовья перекочёвывают ручьевая мальма, в двух последних случаях – голец. В Тыми, Поронае, реках северо-западной части Сахалина «просыпаются» и начинают активничать щука, чебак, краснопёрка, кунджа. В верховьях рек Сергеевка, Южная и Северная Хандаса «оживает» ручьевая мальма.

Традиционный объект лова – навага. До конца марта в Тунайче успешно ловят озёрную сельдь. Самое время половить морскую малоротую корюшку, называемую в народе тайфунчиком, в марте она покинет лагуны и уйдёт в морское прибрежье.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Голубцы рыбные по-сахалински

Для приготовления голубцов понадобятся: кочан капусты средних размеров, стакан риса, рыбное филе – 1 килограмм, репчатый лук – 1 средняя луковица, чеснок – 2 зубчика, морковь, томатная паста, соль и сахар по вкусу.

Капусту лучше использовать ту, что не предназначена для засолки – «рыхловатую». Удаляем кочерыжку, на 7 – 10 минут помещаем вилок в микроволновку. Для фарша подойдёт любая предварительно промороженная рыба. Например, отлично сочетаются горбуша, навага и минтай примерно в равных частях. Филе перекручиваем на мясорубке вместе с одной луковицей и зубчиками чеснока, подсаливаем. Параллельно отвариваем рис до полуготовности и смешиваем его с фаршем.

У капусты отделяем листья и заворачиваем в каждый, как в конвертик, небольшое количество фарша. Обжариваем голубцы с обеих сторон.

Осталось подготовить подливку. На 1 литр воды берём пару столовых ложек качественной томатной пасты, измельчённые морковь и лук, 1 чайную ложку муки, по 1 столовой ложке соли и сахара. Всё это тушится на сковородке при помешивании до получения густой однородной массы.

К голубцам подойдёт любой гарнир, хоть отварной картофель, хоть рис. При подаче к столу обильно поливаем голубцы подливкой. Приятного аппетита!