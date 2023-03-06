Корюшковые вкусняшки. Клевое место

Межсезонье – так называют рыболовы-любители период до начала паводка. На Сахалине погода весной вообще малопредсказуема, и состояние ледового припая в марте, не говоря уже об апреле – тоже. От этого фактора во многом зависит характер рыбалки и ее успешность.

Уже во второй половине февраля, несмотря на стабильно холодную погоду, то тут, то там ледовые поля отрывало от берега, они крошились, приходилось и рыболовов вызволять из беды. Метеорологи говорят, виной тому сильные приливно-отливные течения и устойчивый «отбойный» ветер. Многие любители корюшки сильно расстроились, ведь заранее готовились к сезону, ждали возможности половить крупного сахалинского зубаря, даже отпуск по такому случаю оформили – и вот незадача. Все планы пошли прахом… Чего ожидать в марте?

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук и заядлый рыболов Виталий Никитин призывает не падать духом и воспользоваться альтернативными вариантами.

Что касается корюшки-зубатки, она, в любом случае, тяготеет к местам, где лед еще сохраняется. Поведение рыбы объясняется тем, что подо льдом образуется привлекательная для нее среда, в которой активно развиваются диатомовые водоросли, бокоплавы и ихтиопланктон. Все это – вкусняшки для корюшки.

Зубаря можно будет ловить в озерах Тунайча, Буссе, Изменчивое, Лебяжье, а также в устьях крупных рек – Найбы, Лютоги.

Есть еще и такая альтернатива: южанам можно выкроить пару дней и отправиться на север острова, где рыбалка побогаче. Только нужно учитывать, что потребуются более мощные снасти. Основная леска должна быть толщиной 0,25, а то и 0,3 миллиметра вместо лески 0,17 миллиметра, которая в ходу на юге. Северная рыба клюет и на «голую» блесну, если та правильно подобрана и грамотно используется.

Корюшкой ассортимент объектов лова не ограничивается. В марте и первой половине апреля в Тунайче ловят сельдь, морскую малоротую корюшку, звездчатую камбалу.

В Изменчивое и лагуну Буссе будет заходить морская малоротка, а следом за ней и «зубатка». Рыболовы Корсаковского района в этот период стремятся порыбачить на Буссе, при этом заранее подготавливают универсальные гирлянды, используя крючки № 5 и № 4, рассчитывая на разную добычу.

В озере Лебяжьем и в Найбе, особенно во время приливов на море, очень хорошо ловят навагу. На участках морского прибрежья возле устьев Найбы и Лютоги, когда вода начнет мутнеть с началом паводка, активно ловят красноперку и кунджу. Красноперку ловят на тампоны с красной икрой, на червя и твистер.

На Тыми и Поронае обычно в этот период еще сохраняются зимние условия, но активизируются щука, язь и гольцы – кунджа и южная мальма. Гольцы перемещаются к устьям рек, а с началом ледохода выходят в морское прибрежье. Здесь-то их, а также красноперку и зубатую корюшку и ловят в это время, успешно применяя искусственные наживки – воблеры и пилькеры.

Такая рыбалка продлится вплоть до двадцатых чисел апреля, с началом активного таяния льда ее характер резко изменится.

Семен РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Ежики наважьи по-сахалински

Для приготовления этого блюда потребуется: примерно 5 кг наваги, репчатый лук – 2 средних луковицы, 1 зубчик чеснока, 0,5 кг риса, 1 яйцо, растительное масло для жарки, а также соль, перец, укроп по вкусу.

Для приготовления подливки: 0,5 кг грибов,

2 столовые ложки качественной томатной пасты, 0,5 л воды, соль и сахар.

Рыбу чистят обычным образом, удаляя голову, плавники и внутренности, после чего снимают кожицу и срезают филе со спинной части тушки. Должно получиться примерно 0,5 кг чистого филе. Лучше брать крупную промороженную навагу – ее легче и быстрее чистить. Пропускаем филе через мясорубку, в полученный фарш добавляем измельченный репчатый лук, чеснок и соль с перцем, после чего хорошо перемешиваем.

Рис отваривают не до полной готовности. Можно и не варить его вовсе, а оставить на ночь в кастрюле с водой для набухания. Добавляем яйцо и немного укропа для запаха, перемешиваем, а затем в эту же емкость выкладываем наважий фарш и тщательно смешиваем всю массу. Из нее формируем шарики средних размеров и обжариваем их на сковородке на небольшом количестве растительного масла. Ежики должны получиться поджаристыми, коричневатыми.

На этом ставить точку рановато. Нужно приготовить подливку. Для этого томатную пасту разбавляют водой, добавляют по половине столовой ложки соли (лучше крупного помола) и сахара. Нагревают смесь до кипения. Можно добавить в нее столовую ложку поджаренной муки для загущения жидкости и обогащения ее вкуса.

Отдельно на растительном масле, лучше оливковом, обжариваем грибы. В сезон можно использовать собранные своими руками белые, шампиньоны, лисички, а зимой – те, что есть в продаже. Затем грибы помещаем в глубокую сковородку с подливкой, следом отправляем ежиков. Жидкость должна покрывать их целиком. Если ее недостаточно, можно добавить воды. Пусть это все потомится на небольшом огне минут пять.

К столу блюдо подают горячим. Если технология соблюдена, такие ежики по вкусу и запаху напоминают скорее изысканные кальмаровые или крабовые, а не рыбные.

Приятного аппетита!