Косатки должны жить только на свободе. Книга и аудиоспектакль о спасении животных из «китовой тюрьмы»

В Сахалинском театре кукол состоялась презентация книги и аудиоспектакля «Под парусом свободы». Гости театра попали в атмосферу сказки и настоящего волшебства. На сцене было представлено начало истории, и заинтригованные зрители уходили с желанием узнать продолжение. В книге присутствует мораль, хоть и сказочный, но острый сюжет и неожиданная развязка. Проявив слабость, человек оказывается перед выбором, который влияет на дальнейшую судьбу всех героев.

Книга «Под парусом свободы» посвящена освобождению косаток из «китовой тюрьмы». Она была создана по мотивам событий 2018 года, когда в водах Охотского моря были отловлены 102 детеныша косаток и белух. В то, что животных получится выпустить на свободу, мало кто верил, но благодаря настойчивости и совместным усилиям большого числа неравнодушных людей морских млекопитающих выпустили на свободу.

История была написана при поддержке альянса «Экодело» в 2020 году и доступна в электронном формате. Авторами стали сахалинские общественники из двух организаций – клуба «Бумеранг» и «Друзей океана».

А теперь клуб «Бумеранг» в рамках проекта «Школа природы» при поддержке спонсоров издал книгу в бумажном варианте, что позволит сахалинским педагогам включить поучительную историю о косатках в свои занятия. Книги будут бесплатно передаваться в образовательные и просветительские организации Сахалинской области.

Радостно, что история о косатках доступна для всех – она есть на бумаге, в электронном виде и даже в аудиоварианте. Каждый желающий сможет погрузиться в историю, послушав аудиоспектакль, созданный совместно с Сахалинским театром кукол. Послушать аудиоспектакль можно на YouTube канале клуба «Бумеранг»: