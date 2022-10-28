Кошачий бомонд. В Южно-Сахалинске прошла международная выставка котов

В ней участвовали более 80 породистых животных: мейн-куны, манчкины, сфинксы, курильский бобтейл, абиссинские и другие.

По словам вице-президента клуба любителей котов «Авантаж» Андрея Чертова, в течение дня судьи определяли лучшего представителя кошачьей элиты по двум системам экспертиз: европейской и американской. Первая более закрытая – оценка каждому претенденту дается в письменной форме. А американская система экспертизы открытая и зрелищная – эксперт в процессе оценки комментирует все действия перед зрителями.

Среди каждой из представленных пород выбрали лучших котенка, взрослого, кастрата, леди и ветерана. Победителям вручили ленточки и подарки для питомцев.

После промежуточных конкурсов судьи выбрали, кому присудить три призовых места.

В этот раз победителем стал десятилетний абиссинский кот. Если переводить на человеческий возраст, то ему уже 80. Он покорил не только судей, но и зрителей, так как во время оценки он активничал больше всех: запрыгивал на когтеточку и сверху наблюдал за гостями.

Второе место занял взрослый мейн-кун. Огромный черно-белый кот с ушами, как у рыси, покорил зрителей. Каждый старался погладить его шелковистую шерстку.

Третье место получила сибирская кошка. Судьи долго совещались: конкуренция претендентов была большой.

Также на выставке разыграли лотерею, победителю которой подарили черно-белого котенка мейн-куна. Повезло южносахалинке Юлии Владимировой.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.