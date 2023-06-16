Косолапый навел панику в центре Углегорска

Как гром среди ясного неба – такими словами можно описать произошедшее средь бела дня вчера в Углегорске: прямо в городе медведь переплывает речку, за ним гонятся собаки, и он, ошалев, мчится через дорогу в сопку. И все это – в центре населенного пункта.

Весь процесс заснял местный житель, видео разместили в углегорском телеграм-канале. Появился же косолапый со стороны расположенного за речкой жилого массива по улицам Речной и Войтинского. Его прогулки также попали на камеру смартфона. Медведь ходил буквально по дворам, «проинспектировал» мусорные контейнеры.

– К месту происшествия выехали полиция и охотоведы, рассказал «Советскому Сахалину» начальник отдела по делам ГО и ЧС углегорской администрации Вячеслав Косицын. – Прошли по его следам и установили, что он убежал в лес. В город вряд ли вернется, для него такая прогулка стала огромным стрессом. Медведь, судя по кадрам и рассказам, молодой, ему не больше двух лет.

В Углегорск гость забрел, вероятнее всего, со стороны примыкающего к домам по Речной и Войтинского болот. Каким образом – остается гадать. Вполне возможно, что он отстал от мамаши. Или же она его отселила, и он только приспосабливается к самостоятельной жизни, многого и многих еще боится. Можно сказать, углегорцам повезло, что в город наведался неопытный хищник. Не потянет ли туда других его собратьев?

Владимир Павлов.