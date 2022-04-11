Котлеты из красноперки «Сахалинская классика»

Весенняя красноперка особенно жирная и вкусная. Рыбу ловят в больших количествах и заготавливают впрок. В частности – в виде фарша для приготовления сочных котлет и чебуреков.

Каждую рыбину разделывают на филе, убирая при этом острые вильчатые косточки. Чистое филе пропускают через мясорубку, добавляя сало из расчета 200 граммов сала на килограмм рыбы. В полученную массу добавляют мелко нарезанный репчатый лук – на килограмм рыбы – лучше взять 2 луковицы среднего размера. Если фарш предназначен для чебуреков, добавляют еще одну луковку, чтобы фарш получился еще более сочным.

Завершают композицию 2 зубчика чеснока. Яйца в полученную массу не добавляют. Солят, перчат по вкусу. Дальше все традиционно – из фарша формируют котлетки, обваливают в муке или панировке и хорошенько обжаривают, стараясь не пересушить. Фарш некоторое время может храниться в холодильнике.