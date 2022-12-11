Котлеты «креветочно-гребешковые» из наваги

Подмороженную навагу необходимо правильно почистить. Для этого отрезают голову, потрошат, затем полностью срезают стенки брюшка с мелкими косточками. Далее делают надрез на спинке, снимают шкурку и отделяют филе от хребтины. У некоторых мастеров и мастериц на эту процедуру уходит совсем немного времени. Все дальнейшие операции проводят именно с полученным филе.

Для получения 1 килограмма такого филе потребуется примерно 3 – 4 килограмма наваги. Из этого количества в итоге получится не менее 20 котлет. Филе пропускают через мясорубку либо, что предпочтительнее, измельчают ножом. В полученный фарш вбивают 2 яйца, добавляют измельченный репчатый лук из расчета 2 средних луковицы на кило фарша, а также 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешанный фарш помещают в холодное место на 30 минут, после чего формируют котлетки – среднего размера, в форме плотных шариков.

Дальше все просто – обваливаем котлетки в муке и поджариваем с обеих сторон до образования золотистой корочки. По вкусу такие котлеты будут совершенно отличаться от рыбных: у них ярко выраженный креветочно-гребешковый привкус. Ведь навага охотно питается различными моллюсками! Кстати, из-за отсутствия наважьей шкурки продукт абсолютно безопасен для аллергиков. Отличным гарниром послужат рис или картофельное пюре.

ВАРИАЦИЯ «КРЕВЕТОЧНО-ГРЕБЕШКОВЫХ» КОТЛЕТ ДЛЯ МАКАРОН

В этом случае потребуется насыщенная подливка. Для ее приготовления берем луковицу, морковь, болгарский перец и вилок цветной капусты средних размеров. Капусту перед дальнейшей готовкой нужно обработать ножом или картофелечисткой – срезать все верхушки, оставив лишь мясистые веточки и сердцевину. Овощи измельчаются и отправляются в сковородку. Туда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты, половину чайной ложки сахара, столовую ложку соли, половину столовой ложки муки, выдавливаем пару зубчиков чеснока и подливаем немного воды до получения нужной «подливочной» констистенции. Полученная смесь должна хорошенько потомиться на среднем и малом огне. На финише в сковороду можно выложить котлеты, чтобы напитались соком и запахом. С отварными макаронными изделиями блюдо выглядит особенно аппетитно и очень вкусно!