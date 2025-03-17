Краевед, историк, писатель, фотограф, путешественник… Игорь Самарин отметил свой юбилей

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» открылась персональная фотовыставка юбиляра.

С Игорем Самариным, студентом-историком нашего пединститута, я познакомился летом 1978-го в Озёрском на археологических раскопках. В тот год на месте древнего жилища нашлось много каменных орудий труда и фрагментов керамики. Удивительно, но спустя годы несколько участников той разновозрастной экспедиции из преподавателей, студентов, школьников начали писать книги о родном крае. Возможно, на будущих авторов повлияла энергетика находок-артефактов. Если это так, то больше всего её досталось Самарину – он лидер среди островитян по количеству печатных трудов.

Однажды на вечере по случаю издания одной из его книг к микрофону вышел высокопоставленный чиновник. Он посоветовал автору получить учёную степень. Игорь тактично промолчал, а я подумал: как хорошо, что создатель прекрасных книг не отвлекается на диссертацию. Ведь каждая его работа – профессорского уровня.

Юбиляр родился ровно сто лет спустя после классика литературы в городке его имени (ныне село Чехов). Но в отличие от Антона Павловича, критически описавшего каторжный Сахалин, Игорь создаёт книги с любовью к родной земле. Интерес к краеведению развили рассказы родственника Владимира Васильевича Сенина, воевавшего на Южном Сахалине. Ветеран освобождал приграничный посёлок Амбэцу, которому Игорь посвятит книгу. А ещё дядя увлёк и обучил подростка фотоделу.

В студенчестве юноша занимался в археологическом кружке. Даже окончив вуз и работая в школе, на летних каникулах постоянно выезжал на раскопки. Профессионально историей Сахалина Самарин занялся, переехав в областной центр. Вехи его пути: археологическая лаборатория пединститута, областной краеведческий музей, отдел охраны объектов культурного наследия профильного регионального министерства и музейно-мемориальный комплекс «Победа», где он трудится с 2017-го.

За десятилетия краевед побывал во многих уголках области, включая самые удалённые и труднодоступные. В полевых экспедициях им найдены уникальные раритеты, а в отечественных и зарубежных архивах и библиотеках собраны малоизвестные документы. Обладая таким информационным богатством, исследователь создал десятки книг. Первая – «История острова Монерон» – вышла в 1996-м. И вскоре пришло признание – у автора литературный дар.

Печатные работы Самарин иллюстрирует собственными снимками (первый фотоаппарат – зеркальный «Старт» ему подарил отец на 15-летие). В его творческом багаже несколько фотоальбомов и около десятка персональных выставок. Две из них прошли за рубежом: в Праге (2005) и спустя несколько лет в Саппоро.

Нынешняя экспозиция посвящена 65-летию автора и его полувековому увлечению пейзажной съёмкой. В каждой работе (их 65) «читается» влюблённость в красоту родной природы, её неповторимость и уникальность. Снимки сделаны за последние десять лет и почти все представлены впервые. Практически готовый материал для очередного фотоальбома.

Несмотря на метель, фотовернисаж собрал десятки поклонников творчества Игоря Анатольевича. Его радость разделили жена Ольга, дочь Мария и трое внуков (всего их пока пятеро). Заслуги исследователя отметил директор музейно-мемориального комплекса Юрий Филипенко. А затем виновник торжества поведал, как стал фотографом. Его выступление напомнило ещё об одном достоинстве – Самарин прекрасный рассказчик. Вот бы организовать цикл творческих лекций!

Был и сюрприз. Свою работу на мольберте представил местный художник Де Сон Ен. Оба мастера (кисти и слова) сдёрнули полотно, и образ Самарина в камуфляже предстал на берегу моря на фотоохоте. В ожидании необычной игры света, пролёта птицы или появления тюленя. Подарок историку удачно вписался в интерьер.

Выставка «Человек, влюблённый в Сахалин» приглашает земляков и гостей острова погрузиться в удивительный мир островной природы. Она будет работать по 6 апреля.

Сергей Федорчук.