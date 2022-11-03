Край красоты Сахалин

В репертуаре од­ного из самобытных творческих коллективов нашей области – ансамбля казачьей песни «Воля» есть песня «Остров зари». На всероссийских фестивалях ею не редко открывают или завершают выступления под бурные овации зрительного зала. Исполняют ее и другие вокальные ансамбли.

Автор этой композиции, написанной в 1990-е годы, – режиссер народного театра Сергей Горячев. Он родился на Кубани в 1946 году. На Сахалине, в г. Макарове, вполне раскрылся его талант как работника культуры. Любительский театральный коллектив, который он увлек творчеством, радовал зрителей спектаклями, причем не только на острове, но и на материке, где проходили всероссийские фестивали.

Городу, в котором состоялось профессиональное становление, Сергей Горячев посвятил песню «Макаров мой». В начале 2000 годов он переехал в Южно-Сахалинск. Не обошло Сергея страшное горе: во время второй Чеченской кампании в этой горячей точке погиб его сын. Отец уехал с Сахалина на родную Кубань. И там через несколько лет оборвалась его жизнь.

Тимофей Волков, более двадцати лет проработавший баянистом в южно-сахалинском ансамбле казачьей песни «Воля» и три года руководивший этим коллективом, был лично знаком с Сергеем Горячевым. Тому очень хотелось посвятить песню Сахалину. За ее основу он взял свою же мелодию из композиции «Макаров мой». Написал иной вариант текста и назвал новую авторскую работу «Остров зари».

Тимофей Волков сделал аранжировку и аккомпанемент. И песня в исполнении ансамбля казачьей песни «Воля» зазвучала на четыре голоса с подголоском и, как говорит Тимофей, «пошла в народ», обретя эффектные яркие краски. Ею коллектив нередко открывал или завершал свои концертные программы.

На всероссийском фестивале казачьей песни, проходившем в одном из наиболее популярных курортных районов Большого Сочи – Лазоревском, ее слушал казачий маэстро, художественный руководитель государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Хоровому дирижеру, профессору и композитору, Герою Труда России и дважды лауреату Государственной премии понравилась и сама композиция, и вокальное и музыкальное ее исполнение.

– Мы представляли песню не в конкурсный день, а накануне открытия фестиваля, когда его участники знакомились друг с другом, – рассказал Тимофей Волков. – «Остров зари» стал своего рода визитной карточкой Сахалина и понравился маэстро.

Овациями встречали эту композицию и зрители г. Апшеронска в Краснодарском крае. Видеозаписи фестивального выступления сахалинской «Воли» передают зашкаливающий эмоциональный настрой публики. «Остров зари» входит в программу многих концертов, с которыми музыканты и вокалисты выступают в Южно-Сахалинске и районах области.

Словом, песня живет, и она востребована. Вы услышите ее в исполнении Владимира Иванова, Тимофея Волкова и Анатолия Старкова.

Людмила Степанец.