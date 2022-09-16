Осень 2020 года. Киноконцертный зал «Октябрь» областного центра. Открытие фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине». Как всегда, на высоте и репертуар Центрального военного оркестра министерства обороны России, и исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. В зале долго не гаснут овации.
Ближе к концу концерта ведущая объявляет, что сейчас прозвучит потрясающая композиция «Край островной» сахалинского автора Георгия Румянцева.
На сцене и рядом с ней появляются три музыкальных коллектива. Это камерный хор «Эльканто» областной филармонии (художественный руководитель Павел Гололобов), сводный хор Сахалинского колледжа искусств Павла Гололобова и Юлии Максимовой, а также сводный хор южно-сахалинской гимназии № 3 Елены и Георгия Румянцевых.
За дирижерским пультом – заслуженный артист России, главный военный дирижер, художественный руководитель фестиваля «Спасская башня» на Сахалине» генерал-майор Тимофей Маякин. Он управлял оркестром, и хористы, стоявшие к нему спиной, не видели дирижерского жеста. Поэтому Георгий и Павел, находясь в проходах кинотеатра, показывали хорам, как не допустить расхождения с оркестром. Словом, профессионально «ассистировали» главному военному дирижеру России. И новая авторская песня, написанная в форме гимна островному краю, прозвучала светло и торжественно. Да еще в эксклюзивном оркестровом варианте!
Залом овладело чувство гордости за своих талантливых земляков.
Вот что рассказал педагог дополнительного образования южно-сахалинской гимназии № 3 Георгий Румянцев:
– Стихи и музыку этой песни я писал очень долго. Ставил перед собой задачу, чтобы она была компактной, торжественной, как гимн, и отражала особенности нашей области. Я мог идти по городу, ждать автобуса, а подсознание работало, искало нужные слова…
Музыку писал, учитывая особенности сводного хорового коллектива, с которым работаю в гимназии. Долгое время песня существовала в варианте «а капелла» – для хора без инструментального сопровождения. В 2018 году (в блоке с еще двумя конкурсными произведениями) мы исполнили ее в «Артеке» на II всероссийском фестивале школьных хоров общеобразовательных школ и стали лауреатами. Три фестиваля подряд мы были лауреатами в «Артеке».
Отмечу, что далеко не каждый творческий коллектив страны может пройти в финал такого конкурса, даже если он признан лучшим в своем федеральном округе. Сводный детский хор нашей гимназии три года подряд побеждал в творческих соревнованиях по Дальневосточному федеральному округу. И трижды был финалистом всероссийского фестиваля-конкурса «Поют дети России».
Сделать оркестровку к «Краю островному» мне помог старший сын Владимир, на тот момент студент музыкального училища им. Гнесиных. И мы, набравшись храбрости, предложили композицию к исполнению Центральному военному оркестру министерства обороны РФ. Для меня это самая значимая творческая работа.
Георгий Румянцев около тридцати лет в профессии. Талантливый педагог отмечен множеством дипломов регионального, республиканского и международного значения. 36 юных хористов гимназии были даже награждены дипломом хорового чемпионата мира! Так что не случайно родители воспитанников вручили ему памятную плакету с надписью «Победитель в номинации «Лучший дирижер детских сердец». Педагог действительно отдает свое сердце детям и музыке. Искренне и беззаветно.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»