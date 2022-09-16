Осень 2020 года. Киноконцертный зал «Октябрь» областного центра. Открытие фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине». Как всегда, на высоте и репертуар Центрального военного оркестра министерства обороны России, и исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов. В зале долго не гаснут овации.

Ближе к концу концерта ведущая объявляет, что сейчас прозвучит потрясающая композиция «Край островной» сахалинского автора Георгия Румянцева.

На сцене и рядом с ней появляются три музыкальных коллектива. Это камерный хор «Эльканто» областной филармонии (художественный руководитель Павел Гололобов), сводный хор Сахалинского колледжа искусств Павла Гололобова и Юлии Максимовой, а также сводный хор южно-сахалинской гимназии № 3 Елены и Георгия Румянцевых.

За дирижерским пультом – заслуженный артист России, главный военный дирижер, художественный руководитель фестиваля «Спасская башня» на Сахалине» генерал-майор Тимофей Маякин. Он управлял оркестром, и хористы, стоявшие к нему спиной, не видели дирижерского жеста. Поэтому Георгий и Павел, находясь в проходах кинотеатра, показывали хорам, как не допустить расхождения с оркестром. Словом, профессионально «ассистировали» главному военному дирижеру России. И новая авторская песня, написанная в форме гимна островному краю, прозвучала светло и торжественно. Да еще в эксклюзивном оркестровом варианте!

Залом овладело чувство гордости за своих талантливых земляков.

Вот что рассказал педагог дополнительного образования южно-сахалинской гимназии № 3 Георгий Румянцев:

– Стихи и музыку этой песни я писал очень долго. Ставил перед собой задачу, чтобы она была компактной, торжественной, как гимн, и отражала особенности нашей области. Я мог идти по городу, ждать автобуса, а подсознание работало, искало нужные слова…

Музыку писал, учитывая особенности сводного хорового коллектива, с которым работаю в гимназии. Долгое время песня существовала в варианте «а капелла» – для хора без инструментального сопровождения. В 2018 году (в блоке с еще двумя конкурсными произведениями) мы исполнили ее в «Артеке» на II всероссийском фестивале школьных хоров общеобразовательных школ и стали лауреатами. Три фестиваля подряд мы были лауреатами в «Артеке».

Отмечу, что далеко не каждый творческий коллектив страны может пройти в финал такого конкурса, даже если он признан лучшим в своем федеральном округе. Сводный детский хор нашей гимназии три года подряд побеждал в творческих соревнованиях по Дальневосточному федеральному округу. И трижды был финалистом всероссийского фестиваля-конкурса «Поют дети России».

Сделать оркестровку к «Краю островному» мне помог старший сын Владимир, на тот момент студент музыкального училища им. Гнесиных. И мы, набравшись храбрости, предложили композицию к исполнению Центральному военному оркестру министерства обороны РФ. Для меня это самая значимая творческая работа.

Георгий Румянцев около тридцати лет в профессии. Талантливый педагог отмечен множеством дипломов регионального, республиканского и международного значения. 36 юных хористов гимназии были даже награждены дипломом хорового чемпионата мира! Так что не случайно родители воспитанников вручили ему памятную плакету с надписью «Победитель в номинации «Лучший дирижер детских сердец». Педагог действительно отдает свое сердце детям и музыке. Искренне и беззаветно.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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