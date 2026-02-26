Край земли неповторимый

Андрей Дружаев любит путешествовать и открывать для себя уникальные уголки России и в частности Дальнего Востока. Память о них остаётся на фотографиях и в видеосюжетах. На Камчатке в походе он запечатлел волшебную зимнюю сказку Авачинского перевала, «портреты» действующих в этом крае вулканов – Корякского, Опала, Вилючинского, водопада Фата невесты…

В Приморском крае его впечатлили окрестности посёлка Рыбачий, а на Сахалине – Татарский пролив, Охотское море, маяк Анива, Пугачёвские грязевые вулканы, бухта Тихая, пик Жданко, мыс Слепиковского…

В июле прошлого года путешественник любовался закатами над Татарским проливом и Бирюзовыми озёрами Корсаковского района. На джипе по бездорожью преодолел десятки километров, чтобы восхититься красотой мысов Крильон, Евстафия, Птичий и Великан. О последнем он написал: «Здесь удивительные гроты, их сотворили ветер и сильнейшие морские волны. Они стоят прямо в море, как будто арки или столбы».

Андрей привык делиться впечатлениями с друзьями. Его видео, представленные в социальных сетях, привлекательны для туристов, как и его авторские песни. В январе нынешнего года Дружаев создал окончательную версию клипа «Остров Сахалин». Сегодня эта творческая работа пополнила музыкальную коллекцию нашего проекта.

А первые, ещё студенческие сочинения Дружаева, исполняемые им под гитару, датируются 2010 годом. С тех пор минуло немало лет. Прибавилось опыта, впечатлений, осмысления пережитого и увиденного, что, несомненно, важно для творчества. Появились стихотворные тексты для разножанровых авторских произведений: романса, блюза, лирических и патриотических песен.

Андрей любит высокую поэзию за то, что она наполняет душу особым светом и особым смыслом. В социальных сетях можно услышать, как выразительно и проникновенно он читает любовную лирику известных поэтов Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и других авторов, получая хорошие отзывы и комментарии.

И к путешествиям Дружаев не равнодушен, ведь красота новых мест вдохновляет на творчество. Значит, непременно будут и новые встречи с нашими островами, и новые песни о них.

Людмила Степанец.