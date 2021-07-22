Красное солнце в дымке. Атмосферный воздух в Сахалинской области очищается от дыма лесных пожаров

В ночь с 17 на 18 июля в Сахалинской области было зарегистрировано повышение концентраций мелкодисперсных взвешенных частиц, вызванное переносом дыма крупных лесных пожаров в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), сообщили в островном министерстве экологии.

По информации Сахгидромета, северное направление ветра способствовало распространению загрязненного воздуха на юг острова. 18 июля повышение концентраций зарегистрировано в 7 часов в Ногликах, затем в Тымовском, Смирных и Александровске-Сахалинском. 19 июля загрязненный воздух распространился до Поронайска и Макарова, а 20 июля в 6 часов утра зафиксировано повышенное содержание взвешенных веществ в Южно-Сахалинске.

22 июля загрязненные дымом воздушные массы достигли Курильских островов.

Оценка качества атмосферного воздуха проводится по 10-балльной шкале: 1 – 3 балла – воздух чистый, 4 – 7 баллов – среднее содержание примесей и 8 – 10 баллов – высокое содержание примесей. Превышение значений предельно допустимых концентраций начинается с 8 баллов.

Повышенная задымленность атмосферного воздуха, вызванная лесными пожарами, может оказывать негативное воздействие на самочувствие пожилых граждан, беременных женщин, граждан с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

Таким людям рекомендуется по возможности выехать из города; избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно утром, когда фиксируется наибольшее превышение концентраций; при необходимости вый­ти на улицу – надевать защитные маски, не открывать окна; по мере возможности использовать очистители и увлажнители воздуха, вентиляторы. Также целесообразно ограничить поездки на личном транспорте, который дает основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов области.

С 22 июля состояние атмосферного воздуха на территории Сахалинской области улучшается – дым рассеивается. По данным автоматического мониторинга атмосферного воздуха, по состоянию на 17 ча­сов 22 июля в Юж­но-Сахалинске пре­вышений предельно до­пустимых концентраций загрязняющих веществ ни на одной станции мониторинга не фиксируется. Качество воздуха оценивается в 7 баллов, что соответствует среднему содержанию примесей.

Виктор МАЛЫШЕВ.