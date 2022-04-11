Красноперка вяленая, деликатесная

Способ несложной переработки красноперки впрок – вяление. У рыбы удаляют лишь жабры, внутренности оставляют нетронутыми. Красноперку обваливают в крупной соли и укладывают рядами в подходящую емкость – например, в тазик. Затем под гнетом выдерживают до тех пор, пока вся рыба не «утонет» в соленом растворе – тузлуке.

Подвешивают для провяливания красноперку вверх головой, нанизывая ее на вешала через глазницы. Эти «гирлянды» размещают поближе источнику тепла – например, к батарее отопления. Вялят до состояния «средней сухости», не перебарщивая. Мелкие косточки в процессе приготовления растворяются.