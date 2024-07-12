Красносельский прецедент. Экологи вместе с мэрией областной столицы просчитывают защиту от паводков

Необходимость в такой надёжной системе со всей очевидностью показали ливни прошлой осенью.

Один из первых шагов на этом пути – администрация Южно-Сахалинска приняла решение снести один мост, который усугубил последствия осеннего паводка в прошлом году. Находится он на реке Красносельской, возле перекрёстка улиц Ленина и Украинской.

Как рассказала первый заместитель министра экологии и устойчивого развития области Нелли Завалкова, из-за этого строения во время осеннего ливня русло сузилось, вода вышла из берегов и разлилась на большой площади.

Сам мост вёл к постройкам, которые используют, по всей видимости, как склады. Над рекой он висел низко, заузил берега, из-за чего образовался затор, приведший к разливу, серьёзным последствиям от него и немалым затратам на их ликвидацию.

Всё это документально зафиксировали сотрудники министерства. Хозяев у моста так и не объявилось, налицо лишь нарушение строительных норм, поэтому мэрия приняла решение снести это бесхозное и самовольно возведённое строение.

Бесхозное сооружение, представляющее опасность, должно быть снесено, поскольку соответствующие статьи есть в Градостроительном кодексе, только на практике ими никто не пользовался, считает первый заместитель министра.

– Мосты нельзя хаотично ставить. Их надо ставить по определённым правилам, – подчёркивает Нелли Завалкова. – А последствия от такой самодеятельности мы все наблюдали прошлой осенью.

Ещё один пример – река Уюновка, протекающая восточнее Красносельской. Из-за таких же самовольно возведённых мостов водоём вышел из берегов, основательно затопил проходящую рядом улицу Карьерную. Затраты на ликвидацию последствий тоже были немалые. Теперь в арсенале властей будет алгоритм действий в таких ситуациях. В том числе и с Уюновкой. Правительство области выделило средства на проект по её расчистке и берегоукреплению.

В ближайших планах – выявлять самовольно построенные мосты по другим районам области. Это снизит риски. Работы будут вестись по областной программе охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов. В общей сложности на все мероприятия минэкологии выделяется 150 млн рублей, пояснила Нелли Завалкова. Помимо Уюновки, по этой программе разработают проекты по реке Колка, ручью Складскому, начнут строительно-монтажные работы по укреплению берега Сусуи во Владимировке – это участок на улице 8 Марта, где водоём делает несколько опасных петель, а также берега реки Маяковского в районе СНТ «Медик».

Во время памятного паводка ощутимо пострадало село Новотроицкое в окрестностях областного центра, точнее – район частной застройки, а также площадка строящейся взлётной полосы аэропорта областного центра. Их заливало вышедшими из берегов водами реки Сусуи.

Ранней весной её пойму обследовали с помощью беспилотников. Мониторинг выявил: причиной, приведшей к масштабному затоплению, мог стать большой затор на слиянии Сусуи с Хомутовкой. Он образовался от скопившихся там выкорчёванных деревьев и другого мусора. Усилил всё подпор со стороны залива Анива из-за приливной волны: вода из рек в залив не уходила, поэтому пошла на постройки. Пока не сошёл снег, затор оперативно расчистили. В некоторых местах уплотнили берега Сусуи, вытащили со дна камни, чтобы русло стало глубже. Это дало положительный эффект, отметила Нелли Завалкова, уровень воды упал, в период снеготаяния он не доходил до критических значений.

Сейчас жалоб от жителей Новотроицкого нет. Нет и опасности затопления строящейся полосы.

Но затор не был единственной причиной того осеннего бедствия. Поэтому как дополнительную меру специалисты предлагают спрямить участок Сусуи. Но этим скорее всего проблему полностью не решить. Вероятно, не обойтись без строительства капитальных сооружений. Чтобы определить тактику и стратегию в этом и других местах, нужна системная работа. На это нацелил органы власти глава области.

Первые результаты уже есть. По словам Нелли Завалковой, специалисты осмотрели 32 объекта капстроительства в окрестностях областного центра, которые попадают в зону возможного риска, оценили их устойчивость к натиску вод­ных и селевых потоков. С подрядчиками заключили контракт на научно-исследовательскую работу. Это даст представление, какие ограничения вводить на проблемных участках и как минимизировать потенциальные риски. Чтобы не повторялась ситуация прошлой осени. Окончательные итоги исследований представят в декабре.

Антон СМОЛЯКОВ.